Berichtet wird von Auftritten von Billie Eilish und den Red Hot Chili Peppers. Sie sollen nicht in Paris singen, sondern in Los Angeles, woher sie zugeschaltet werden. Und dann gibt es noch die Tatsache, die «Swifties» entdeckt haben: Taylor Swift hat für heute Sonntag kein Konzert ihrer Eras-Tour, mit der sie seit längerer Zeit durch Europa tingelt, angesetzt. Weil sie stattdessen an der Abschlussfeier in Paris auftritt?

So viel Geld soll «Olympia-Maskottchen» Snoop Dogg in Paris verdienen

Der US-Rapper Snoop Dogg war als «Olympia-Maskottchen» in vielen Stadien anzutreffen. Es wird erwartet, dass er an der Abschlussfeier noch einmal einen Auftritt hat. Zudem sollen auch die Pariser Bands «Air» und «Phoenix» die Zeremonie mitgestalten.

Glaubt man den Gerüchten, dann wird der Hollywood-Star einen Stunt wie in seinen «Mission: Impossible»-Filmen zeigen. Der 62-jährige Tom Cruise seilt sich angeblich vom Dach des Stadions ab. Weshalb genau er? Weil die nächsten Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles stattfinden werden. Die Einlage von Cruise könnte als verbindendes Element der beiden Anlässe dienen.

Das hat Swiss Olympic noch nicht bekannt gegeben, mutmasslich wird der Name noch vor der Schlussfeier publik. An der Eröffnungsfeier hatten die Olympiasieger Nina Christen (Schiessen) und Mountainbike (Nino Schurter) die Ehre.

Im Gegensatz zur Eröffnungsfeier dürfen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus an der Schlussfeier teilnehmen – die an den Wettkämpfen sind sie als neutrale Athleten ohne Flagge und nationale Symbole.

Künstlerischer Leiter ist mit Thomas Jolly jener Mann, der schon die Eröffnungsfeier gestaltete. Das lässt auf ein erneutes Spektakel hoffen. Jolly stellt den Abend unter das Motto «Rekorde». Versprochen wird «eine Reise in die Vergangenheit, die Ursprünge der Spiele und in ein zeitloses Universum», mit Lichtershows und vielen kostümierten AkrobatInnen, ZirkusartistInnen und TänzerInnen.

Am Freitagabend vor zwei Wochen war die Seine der Schauplatz einer einmaligen Eröffnungsfeier. Für die abschliessende Zeremonie entschieden sich die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris für einen «herkömmlichen» Austragungsort.

