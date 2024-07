Französische Athletinnen mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Bild: keystone

Kommentar

Bunt, rasant, vielfältig – 8 Highlights und 1 Fauxpas der Eröffnungsfeier in Paris

Die Olympischen Spiele in Paris sind mit einer spektakulären Eröffnungsfeier lanciert worden. In einer vierstündigen Show zog Regisseur Thomas Jolly sämtliche Register. Das gab zu reden.

Der Beginn war etwas träge. Aber mit fortschreitender Dauer wurde die Eröffnungsfeier besser und besser. Sie war äusserst vielfältig, hielt viele überraschende Elemente bereit und bot insgesamt ein grosses Spektakel – auch wenn sie sich etwas gar in die Länge zog.

Man wusste ja nicht so recht, was man erwarten konnte. Erstmals fand eine Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt, sondern in einer ganzen Stadt. Die Olympia-Teilnehmer wurden auf Schiffen vorgestellt, die auf der Seine fuhren. Nun, da die Show vorbei ist, kann man festhalten: Die Umsetzung dieser Idee war ein einmaliges Spektakel.

Der Blick von oben auf den «Einmarsch» der Nationen. Bild: keystone

Die Antwort auf die Frage, was das wohl alles gekostet hat, kann nur lauten: Völlig egal. Denn mit dieser Feier haben es die Organisatoren geschafft, den Funken zu zünden. Mit einem Mal ist die Vorfreude auf die Olympischen Spiele, so sie noch nicht vorhanden war, gestiegen. Die Feier ist ein Meisterwerk des 42-jährigen Regisseurs Thomas Jolly.

Mögen die Olympischen Spiele von Paris 2024 ein ebenso grosses Feuerwerk werden wie diese Eröffnungsfeier!

Die Parade auf der Seine

Die Athletinnen und Athleten der 205 teilnehmenden Länder wurden den Zuschauenden am Ufer der Seine und vor dem Fernseher auf Schiffen präsentiert. Manches war grösser, etwa jenes der US-Delegation. Andere, die die sechs Kilometer lange Strecke bewältigten, waren klein, aber richtig fein.

Unsere Top 3:

Bhutan Bild: keystone

Gabun Bild: keystone

Eswatini Bild: keystone

Das Schweizer Schiff

«Insolite» hiess das Schiff mit der Schweizer Delegation an Bord. Übersetzt: Aussergewöhnlich. Das muss doch ein gutes Omen sein!

Bild: keystone

Der Schweizer TV-Auftritt. Video: SRF

Der Glitzer-Schlumpf

Die vier Stunden lange Show bot unendlich viele Kostüme. Das irrste Element? Eindeutig er hier:

bild: srf

Zizou, Rafa und Serena

Stars durften natürlich nicht fehlen. Zinédine Zidane spielte eine Hauptrolle. Der Fussballer «verlor» am Anfang der Show die olympische Fackel, holte sie sich am Ende zurück. «Zizou» übergab sie an Rafael Nadal, den spanischen Tennis-König der French Open in Paris.

Bild: keystone

Nadal fuhr dann mit der Fackel an der Seite von Carl Lewis, Serena Williams und Nadia Comaneci über die Seine. Williams fühlte sich gegen Ende der schaukelnden Fahrt sichtlich unwohl.

Infantino im Regen

Wettertechnisch gesehen hatten die Organisatoren Pech. Phasenweise regnete es in Strömen. Da war der Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino als geladener Ehrengast ein gefundenes Fressen für die Fotografen:

Bild: keystone

Bild: www.imago-images.de

Metal statt Medal

Anfangs verlief die Eröffnungsfeier noch etwas schleppend. Träge, eher ruhige Musik begleitete sie. Das änderte sich mit dem Auftritt von Gorija. Die Heavy-Metal-Truppe heizte so richtig ein und erstmals an diesem Abend verstand man: Regisseur Thomas Jolly ging aufs Ganze. Und das ging auf.

Der Eiffelturm

Tausend Mal gesehen. Schon oben gestanden, schon von unten betrachtet. Ein Wahrzeichen, das unverknüpfbar mit Paris ist. Und so während des ganzen Abends immer wieder im Fokus stand. Oft mit gigantischer Lichtshow. Auch wenn man ihn schon tausend Mal gesehen hat: Der Eiffelturm ist und bleibt ein Star.

Bild: keystone

Der Fauxpas

Dass bei einer vierstündigen Show bis ins kleinste Detail alles aufgeht, ist ein frommer Wunsch. In Paris wurde beim Hissen der olympischen Flagge ein Fehler gemacht. Sie wurde falsch herum aufgehängt: Die drei Ringe müssten oben sein, die zwei Ringe unten.

Bild: keystone

Marie-José Pérec und Teddy Riner entzünden das olympische «Feuer», das keines ist. Video: SRF

Céline Dion

Ihr Auftritt war der krönende Abschluss der Eröffnungsfeier. Der Pop-Superstar leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit, trat deshalb seit 2020 nicht mehr auf. Doch die 56-jährige Céline Dion lieferte auf der 1. Etage des Eiffelturms singend eine eindrückliche Performance ab. Die Frankokandierin begeisterte mit ihrer Darbietung der «Hymne à l'amour» von Édith Piaf.

Der Auftritt von Céline Dion. Video: SRF

Der Liveticker zum Nachlesen

Schicke uns deinen Input Und das war's Danke fürs Mitlesen, hoffen wir auf wunderbare und aus Schweizer Sicht erfolgreiche Olympische Spiele – et bonne nuit! Im olympischen Dauerglotzen holen wir alle Gold von ZEUS aKal-El Ich dachte nicht dass ich 4 Stunden durchhalte...und jetzt vergingen sie wie im Flug!

Wunderschön🥹

Danke an alle Beteiligten👏 Da sind wir alle froh von N. Y. P. Ich mag es Frankreich so gönnen, dass sie so abgeliefert haben und dass nichts passiert ist.



🇨🇵



Ein sehr gutes Omen. Oh, das wäre der Hit! von tromboner Celine kanns noch! Hoffentlich auch noch nächstes Jahr am ESC bei uns! Bonne nuit! von die_flotte_Otte Chapeau Frankreich! Diese Eröffnungsfeiern sind oft so fade, langweilig, unkreativ. Diese 4 Stunden haben begeistert und berührt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals getoppt wird. Ich bin hin und weg. Gute Nacht :) Gute Erholung. Jetzt geht's ja erst richtig los von Ginguläri Phuuu ich bin ganz erschöpft!

Toll … einfach toll!!! Oh-la-la! von Tobi-wan France je t‘aime! ❤️



Und jetzt noch Celine Dion. Einfach perfekt. Ergreifende Minuten von die_flotte_Otte Oh Céline 🥰 ich mag ihr diesen Auftritt so gönnen! 🤩 Wer weiss, wie oft sie noch auf der Bühne stehen kann. Wir drücken die Daumen von Onyx OMG, Celine kann es einfach immer noch! Hoffen wir, sie kann trotz Krankheit noch lange so weitermachen! Merci in unseren Westen von Onyx Was ein schöner Beweis, das Diversität und Nachhaltigkeit nicht zum fürchten sind, sondern zum Feiern! Tolle und berührende Show, Frankreich♥️ Céline Dion auf dem Eiffelturm Nun ist er da, der lange erwartete Auftritt der Frankokanadierin, die einst für die Schweiz den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Céline Dion steht im 1. Stock des Eiffelturms und singt einen Hit von Edith Piaf. Das Feuer ist entzündet Das ging jetzt etwas gar schnell. Wer hat das Feuer entzündet? Wir wissen es nicht. Und richtiges Feuer ist es offenbar nicht, SRF-Reporter Stefan Hofmänner erzählte grad etwas über Wasser, das beleuchtet wird. Es geht in die Höhe Wir befinden uns im Jardin des Tuileries. Hier wird wohl gleich das olympische Feuer entzündet. Welche Rolle spielt dieser Heissluftballon? Marie-José Pérec übernimmt Nun geht es Schlag auf Schlag. Eine Sportlerin nach dem anderen darf für ein paar Meter die Fackel tragen. Die fabelhafte Welt der Amélie von die_flotte_Otte Nachts in Paris joggen, sieht hübsch aus. Und anstrengend. Amélie ist schon am kämpfen 😄 Die Fackel wandert weiter Jetzt wird sie an Land von Ex-Tennisspielerin Amélie Mauresmo getragen. Nach ihr ist Tony Parker an der Reihe, der frühere NBA-Star und ehemalige Ehemann von Eva Longoria («Desperate Housewives»). Weitere französische Sportler, auch paralympische, begleiten sie. Das Grüppchen wird bei der Pyramide des Louvre grösser und grösser. Serena, heb di guet! Serena Williams hat offenbar etwas Mühe mit dem Wellengang auf der Seine. Es zieht sich in die Länge Wäre auch in Ordnung, wenn man dann mal zum Abschluss kommen würde. Nadal fährt mit der Fackel auf der Seine Mit ihm auf dem Boot sind Carl Lewis, Serena Williams und Nadia Comaneci. Gigantische Lichtershow Bevor es weitergeht, steht nun einmal mehr der Eiffelturm im Mittelpunkt. Gut gebrüllt, Löwe von John H. Ich finde ja die Seine mitreissender als den Bach. Zidane übergibt an Nadal Der spanische Tennisspieler ist der König von Roland Garros, und dazu Fan von Real Madrid, dem Klub, den Zidane geprägt hat. Zizou ist wieder da Zinédine Zidane betritt die Bühne. Was geschieht nun? Wer entzündet das olympische Feuer? Der olympische Eid «Im Namen der Athletinnen und Athleten aller Trainerinnen und Trainer und Offiziellen. Wir geloben, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen und die Regeln zu respektieren und einzuhalten, im Geiste des Fairplay, der Inklusion und der Gleichberechtigung. Gemeinsam stehen wir solidarisch und verpflichten uns zu einem Sport ohne Doping, ohne Betrug, ohne jegliche Form von Diskriminierung. Wir tun dies für die Ehre unserer Teams, in Respekt vor den Grundprinzipien des olympischen Geistes und um die Welt durch Sport zu einem besseren Ort zu machen.» Macron erklärt die Spiele für eröffnet Emmanuel Macron erklärt die Olympischen Spiele offiziell für eröffnet. Gleich werden die Spiele offiziell eröffnet Bach schliesst seine Rede mit dem Aufruf «Vive les Jeux Olympiques! Vive la France!»



Er übergibt an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der in wenigen Augenblicken die 33. Olympischen Sommerspiele offiziell für eröffnet erklären wird. IOC-Präsident Thomas Bach Geschlechterparität heisst, dass er einen Schirmträger hat. Bach spricht zunächst französisch. Virtuelles Gold von unseren Usern. Immerhin das. von Paia87 Wie lange die Frau wohl den Schirm noch halten kann?! Sollte auch Gold geben für diese Leistung. Was kommt noch? Als ziemlich gesichert gilt ein Auftritt der Sängerin Céline Dion.



Und dann wird natürlich das olympische Feuer entzündet, das Highlight jeder Eröffnungsfeier. Wer darf es entzünden? Dem Zeitgeist und diesem Abend entsprechend tippe ich auf Marie-José Pérec, dreifache Olympiasiegerin in der Leichtathletik. Schaun mer mal! Jedenfalls erhält sie viel TV-Zeit von Tugi Als Schirmhalterin an der Eröffnungsfeier hat auch was :) Nun der offizielle Teil Erst spricht Tony Estanguet, der OK-Präsident, zu den Athleten. Danach wird die Reihe an IOC-Präsident Thomas Bach sein. Vielleicht weht sie deshalb nicht? von Chnöschpi Ist die Flagge verkehrt rum?! Pathostisch von John H. Pathos, Pathos, Pathos in Paris

ich bin ergriffen. Herrliche Forderung :-) von züristone Bitte den Regisseur dieser Show NICHT auf Doping testen!



Kann mir vorstellen wie er am Anfang seine Vision geteilt hat und alle dachten so: ähä! Gibt es eigentlich auch einen Oskar für kreativste Live-Show? Wiiiieher! von die_flotte_Otte Jesses, diesem Pferd, auf Wasser und zu Land, könnte ich noch stundenlang zuschauen. Episch 😱 Die olympische Fahne wird gehisst Schade, ist es windstill. Das Ross ist da! Das Tier hat wieder festen Boden unter den Füssen. Fedrinka sind ebenfalls dabei In einem längeren Zusammenschnitt werden unzählige Highlights früherer Spiele gezeigt. Darunter auch für einen kurzen Moment der Gewinn des Tennis-Doppels durch Roger Federer und Stan Wawrinka 2008 in Peking. Der Regisseur heisst Thomas Jolly von N. Y. P. Ich bin erschlagen ! 🇨🇵



Alle Musikrichtungen

Kunst

Diversity global

Frankreich zeigt sich

Olympische Geschichte

Böötliparade

...



Wer zum Geier ist verantwortlich für diese Show? Unfassbar geile Show. Das Pferd ist immer noch unterwegs Flaggenparade beim Eiffelturm Volunteers versammeln sich mit den Flaggen der teilnehmenden Länder. Ein Pferd, das über Wasser geht Es bringt die olympische Fahne. In der Tat von die_flotte_Otte Oh wow, mega schöne Interpretation von "imagine"! Ich denke, heute werden ganz viele Hüte gezogen von züristone Alle die die ganze Zeit über den ESC nörgeln müssten jetzt eigentlich in Schockstarre sein 😂😂😜. Mehr diversity in allen Bereichen geht nicht. Also ich ziehe meinen imaginären Hut vor dieser Show. Imagine all the people, livin' life in peace Grösser könnte der Kontrast kaum sein. Eben noch Technobeats, jetzt die Friedenshymne «Imagine» von John Lennon, brennender Flügel inklusive. Wichtige Botschaft, wunderschönes Lied. (Randbemerkung: «Imagine there's no countries» will halt irgendwie nicht ganz zu Olympischen Spielen passen, wo Länder gegeneinander konkurrieren …) Ich sag's ja: Grad eine geile Party da in Paris! von Katzen und Faulenzen Ein Glitzer-Schlumpf im Blumenmeer! «Sandstorm» von Darude War irgendwie logisch, dass der kommt. Die Show im Moment wirklich richtig geil. Besser nicht daran denken, dass nachher noch der trockene IOC-Präsident Bach und andere ihre Reden schwingen. Bild: keystone Kommt DJ Bobo vor oder nicht? Er müsste. Eigentlich. Vielleicht nützt es, wenn wir alle die Daumen drücken. Pray! Freedom! Eurodance! Und soeben wurde diese Eröffnungsfeier zur besten Eröffnungsfeier in der Geschichte der Olympischen Spiele. Angekündigt wird ein Medley von Eurodance-Hits. Offiziell um die europäische Einheit zu zelebrieren, inoffiziell, weil es keine bessere Musik gibt. Nie gab und nie geben wird. Jetzt ist es raus.



«Freed from Desire» von Gala macht den Auftakt. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na … Allez les Bleus! Olympia dahoam – für diese französischen Sportlerinnen und Sportler wird dieser Traum Wahrheit. Und damit sind nun alle 205 teilnehmenden Nationen begrüsst worden. Liebe Grüsse aus dem Paradies Die Surfwettbewerbe finden am anderen Ende der Welt statt, auf Tahiti. Dorthin wird nun kurz geschaltet, damit auch die Surfer Teil der Eröffnungsfeier sein können. Schöne Geste. Das isch mol es Schiff! Die USA benötigen beinahe einen Flugzeugträger für ihre vielen Sportlerinnen und Sportler. Der Fackelträger ist wirklich überall

He has covered so much ground, it can only be Kante. https://t.co/DsWDfdnW77 — Troll Football (@TrollFootball) July 26, 2024 Es muss Ngolo Kanté sein! Erkennst du diese Flagge? Wir sehen: Die Delegation aus Vanuatu. Als Segelnation habe ich nichts anderes erwartet von ZEUS aKal-El Wir haben ein tolles Boot🇨🇭 Ich bin stolz😁 Stardust! Jetzt läuft grad «Music Sounds Better With You». Super Song! La Suisse existe! Da sind wir! Mit Nina Christen und Nino Schurter als Fahnenträger. Es wird immer besser Es ist dunkel geworden in Paris, jetzt sieht alles gleich nochmals besser aus. Und dazu trällert «D.I.S.C.O» von Ottawan aus den Boxen. Allez! Bald kommt die Schweiz Wir sind bei Land Nummer 164, Senegal. Die Schweiz kommt als 176. Delegation in der TV-Übertragung der Eröffnungsfeier. Erwischt! Die Schweiz hatte ihren Auftritt im TV noch nicht, aber unser Fotograf hat das Schiff schon vor der Linse gehabt: Bild: keystone Bild: keystone Bild: keystone Naar links! Naar rechts! Die niederländische Delegation übte ihren Auftritt schon mal in Amsterdams Grachten: Bild: keystone Auch Palästina nimmt teil In der Romandie wurde Fussball gespielt Zwei wichtige Resultate aus der Challenge League. Soeben zu Ende gegangen:



Stade Lausanne-Ouchy – Schaffhausen 0:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 2:1 Ein Hoch auf die Diversität Nun wird eine Modeschau inszeniert. Gehört natürlich zu Paris wie der Eiffelturm. So sieht das aus Schon sehr eindrücklich, was die Franzosen da auf die Beine gestellt haben. Die Globalisierung in einem Boot Namibia, Nauru und Nepal teilen sich einen fahrbaren Untersatz. Herrliche Gwändli Da kann man schon mal den Hut ziehen vor den mongolischen Designern. Wann kommt Daft Punk? Die Stimmung gerade, als Mauretanien einfährt, macht Lust auf Daft Punk. Ob wir sie sehen? Harder, Better, Faster, Stronger ist schliesslich ein super olympisches Motto! Merci! 😊 von Ginguläri Danke für die super Bilder und Texte dazu! 👍🏼✌️👏🏼 Nemo, bist es du? Nein, der nächste Programmpunkt ist der Auftritt von Jakub Jozef Orlinski. Der Pole ist gleichzeitig Opernsänger und Breakdancer: Apropos: Breakdance ist in Paris erstmals olympisch. Der Luftraum momentan über Frankreich Der Grossraum Paris wurde – nomen est omen – grossräumig abgesperrt. Eine eindrückliche Grafik: Bild: flightradar Pedalos hatten sie keine mehr Darum muss Ghana mit dieser Nussschale Vorlieb nehmen. Bild: keystone Frauen gehört die grosse Bühne Nun werden mehrere Französinnen vorgestellt und gefeiert, die in ihrem Gebiet Pionierinnen waren. La Marseillaise Eine der schönsten Nationalhymnen, die es überhaupt gibt, wird dargeboten: Jene von Gastgeberland Frankreich. Der User meint: von Onyx Minions? Okay, kann man machen, war auch witzig, aber etwas zu lang. Oder geht es nur mir so? Mona Lisa schwimmt in der Seine Muss die nicht auch schon längst im Bett sein? Tadaa von ZEUS aKal-El Also die Eröffnungsfeier fährt/fällt jetzt definitiv ins Wasser🤭höhö Die Minions haben einen Auftritt Schade, ist mein Kleiner schon im Bett, der findet diese dämlichen Kreaturen super. Der Fackelträger wird zu Jules Verne Auch Gianni Infantino wird nass Hoffentlich hat er einen Strähl dabei. Bild: keystone In der Tat! von Onyx Jeu d'eau – Selten so passenden Liednamen gehört 😂 Der arme Pianist Tapfer klimpert er gegen den Regen an. Gabun! Neues Lieblingsboot. Jööh! Was für ein schönes Trio Eritrea, Fidschi und Finnland teilen sich ein Boot. Apropos Regen Der unvergessene Hans Jucker war nicht nur bei Olympia, sondern auch ein Meteorologe: «Jetzt schiffets glaub unenufe!» Es schifft auf den Schiffen Dänen haben sie zum Glück ein paar Schirme und Pelerinen mitgegeben. Da sind Boote! Weiter geht es. Mit der Elfenbeinküste, dem Irland Afrikas. Ich will mehr Boote sehen! Aber zuerst kommen jetzt noch Trömmeler. Ja sind wir denn hier an der Basler Fasnacht? Bild: keystone Heissen sie also doch nicht Métallisé … merci! von Patrick Eugster Die Metal Band heisst Gojira. Jeder in Paris, der irgendetwas kann «Scheint, als hätten sie jede Person in Frankreich, die irgendwie tanzen oder singen kann, aufgeboten», ruft mir Kollegin Hanna vom Newsdesk rüber. Könnte man wirklich meinen … Es wird heiss Eine angesagte französische Heavy-Metal-Band lässt es krachen. Schöner Kontrast zu all der klassischen Musik. Wie sie heissen? Habe nicht aufgepasst. Ich glaube, es sind Métallisé. Never expected to see this! Metal at #Olympics Gojira killing it! pic.twitter.com/4OSxGGGP4R — S.R.Praveen (@myopiclenses) July 26, 2024 On y danse, on y danse Über die Seine schweben Ich glaube nicht, dass es die echte Fackel war. Aber symbolisch fliegt ein Darsteller an einem Drahtseil befestigt über die Seine zur Kathedrale Notre-Dame. Siehst du ihn? Und hoch das Bein!

#JO2024PARIS , French cancan … Paris depuis longtemps n’est plus … pic.twitter.com/aIDAqMzqZr — Gg.Ghost.Of.Time ( © GyjbB , 1974 ) (@JbDeDouay) July 26, 2024 80 Tänzerinnen aus dem Moulin Rouge präsentieren den berühmten Cancan. Lady Gagas Auftritt im Video

There’s one thing I would bet my life on and it’s that Lady Gaga will EGOT pic.twitter.com/bni5J4kt9O — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) July 26, 2024 Voilà: Das hat wirklich Stil Bhutan: Das ist très chic! Bild: keystone Die haben da halt nicht Geld für eine grössere Yacht Bild: keystone Weiter gehts mit Sportlern Die kleine Delegation von Bangladesch ist nach Lady Gaga an der Reihe. Auftritt: Lady Gaga!

Lady Gaga performing on the Seine during the opening ceremony of the #Olympics pic.twitter.com/na17RYbXLK — Pop Base (@PopBase) July 26, 2024 Ein erstes Highlight. Lady Gaga singt «Mon truc en plumes» von Zizi Jeanmaire. Mein Geschmack ist es nicht. Farbenfrohe Delegation Vermutlich wird man Sportler aus Aruba nicht mehr oft sehen nach der Eröffnungsfeier. Kurze Bemerkung am Rand Gell, du siehst es mir nach, dass ich nicht jedes einzelne Land, das nun vorgestellt wird, hier präsentiere. Flüchtlinge am Start Nach den Griechen wird ein Team von Flüchtlingen willkommen geheissen. Mit dabei ist der im Alltag für die Schweiz startende Leichtathlet Dominic Lobalu. Die ersten Sportler kommen Als erste der 205 Delegationen eröffnet traditionellerweise Griechenland den «Einmarsch» der Nationen, der Ort der Olympischen Spiele der Antike. Ein Königreich für einen Balkon No Pyro, no Party Die Chefs IOC-Präsident Thomas Bach und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron winken zur Begrüssung: Nanu? Ein verwirrter Fackelträger steht mutterseelenallein im Stade de France. Wo ist denn hier die Eröffnungsfeier? Hilfe naht! Im Stil von James Bond übernimmt Fussball-Weltmeister Zinédine Zidane die Fackel und trägt sie durch Paris, um sie zur Seine zu bringen: Eigentlich sieht er ja eher aus wie Jason Statham: Los geht die Eröffnungsfeier! Today I feel olympic Wo es einen Apéro gibt, ist Gianni Infantino nicht weit. Bild: keystone Die Schweizer Fahnenträger Sie waren noch kurz vor dem SRF-Mikrofon.



Nina Christen: «Alle freuen sich mega darauf, diese besondere Eröffnungsfeier erleben zu dürfen.»



Nino Schurter: «Mir wird noch gesagt, was ich zu tun habe. Ich freue mich mega und bin gespannt.» Noch ist es trocken von Helen Kleinschmidt Salutations vom Public Viewing im Parc de Choisy in Paris: Bild: watson Hail to the King Nicht Charles von Grossbritannien, sondern «King» Carl Lewis, vierfacher Olympiasieger 1984 in Los Angeles und mit insgesamt 9 Goldmedaillen einer der erfolgreichsten Leichtathleten der Geschichte. Bild: keystone Spaniens Delegation ist schon da Sie wird beim «Einmarsch» an 62. Stelle sein. Dauert also noch ein bisschen. Bild: keystone Bild: keystone Die Schweiz trägt übrigens die «Startnummer» 176 von 205 teilnehmenden Ländern. Noch mehr Top-Sportler vor dem Eiffelturm Snowboard-Ikone Shaun White ist ebenso in Paris … Bild: keystone … wie «Bum-Bum-Bobbele» Boris Becker. Bild: keystone Olympia-Bobfahrer Fürst Albert von Monaco mit Gattin Charlene an seiner Seite: Bild: keystone Dass Ex-Skirennfahrerin Lindsay Vonn mit von der Partie ist, dürfte kaum jemanden überraschen: Bild: keystone Regen in Paris Der Regenradar zeigt an, dass wohl weite Teile der Eröffnungsfeier nicht nur auf dem Wasser stattfinden, sondern auch mit Wasser von oben. Bild: keystone Bild: keystone Schick gewandet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (links) und Gattin Brigitte posieren mit Prinz Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck von Bhutan. Bild: keystone Viele Sicherheitskräfte Zuschauer säumen bereits die Strecke, die massiv gegen allfällige Terrorangriffe gesichert wird. Bild: keystone Bild: keystone Die Sportprominenz trudelt ein Natürlich werden auch sehr viele Ehrengäste die Eröffnungsfeier mitverfolgen. Etwa Leichtathletik-Legende Michael Johnson … Bild: keystone … oder die hochdekorierten Briten Rebecca Adlington und Chris Hoy … Bild: keystone … und auch viele Einheimische wie die Schwimmerin Laure Manadou. Bild: keystone Olympiasieger tragen Schweizer Fahne Die Schweizer Delegation wird von Nino Schurter und Nina Christen angeführt.



Schurter hat bei Olympischen Spielen schon fast alles erlebt. Gold, Silber, Bronze, ein 4. Platz – und nun kommt erstmals die Aufgabe als Fahnenträger dazu. «Das ist natürlich eine riesige Ehre», freut sich der 38-jährige Bündner. Bislang kam er nie als Fahnenträger in Frage, weil die Mountainbike-Rennen jeweils am Ende der Spiele stattfanden und er erst später anreiste. Bild: keystone Für Christen beinhaltete die Zusage als Fahnenträgerin eine je dreistündige An- und Rückreise von Châteauroux, wo die Schützen ihre Wettkämpfe austragen. «Dass ich an der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne tragen darf, macht mich enorm stolz, und ich freue mich sehr auf diesen Moment», teilte die 30-jährige Nidwaldnerin mit. «Die Rolle als Fahnenträgerin ist eine Ehre für mich und gleichzeitig für die 130'000 Schützinnen und Schützen in der Schweiz.»



Sie wird nach der Eröffnungsfeier noch im olympischen Dorf übernachten und am Samstag nach Châteauroux zurückreisen. Christen bestreitet ihren ersten Wettkampf, die Qualifikation über 10 Meter mit dem Luftgewehr, am Sonntag. Bild: keystone Einmaliges Spektakel auf der Seine Olympia erlebt am Freitagabend eine Eröffnungsfeier der Superlative. Das Programm zählt jedoch zu den bestgehüteten Geheimnissen. Klar ist: Es ist das erste Mal, dass eine olympische Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet.



Mehrere tausend Sportlerinnen und Sportler sollen auf knapp hundert Booten die Seine herunterfahren, von der Austerlitz-Brücke im Osten der Stadt vorbei an Notre-Dame und Louvre bis zum Eiffelturm.



Die Eröffnungsfeier solle «kein Macho- und Heldenspektakel» werden, sondern mit Humor französische Klischees auf die Schippe nehmen und dabei Multikulti feiern, sagen die Organisatoren. «Diversität existiert. Die rund 325'000 Zuschauer verteilen sich an den Ufern und auf den Brücken. Ein Drittel hat die Plätze teuer bezahlt, zwei Drittel der Zuschauer wurden eingeladen. Bild: keystone