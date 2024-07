Wie schon in diesem Jahr: Die Olympischern Spiele finden 2030 erneut in Frankreich statt. Bild: keystone

Olympische Winterspiele 2030 finden in den französischen Alpen statt

Die Olympischen Winterspiele 2030 finden wie erwartet in den französischen Alpen statt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erteilte der Bewerbung den Zuschlag unter dem Vorbehalt, dass Frankreichs Regierung und Behörden die noch offenen finanziellen und organisatorischen Garantien gewähren.

In den beiden Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d'Azur, welche die Spiele gemeinsam austragen werden, kann viel Infrastruktur von den Spielen in Albertville 1992 genutzt werden. Nach den Sommerspielen, die am kommenden Freitag in Paris offiziell eröffnet werden, finden in sechs Jahren also erneut Olympische Spiele in Frankreich statt.

Auch die Schweiz hatte sich mit Sportstätten verteilt im ganzen Land für die Austragung der Spiele in sechs Jahren beworben. Die Schweizer Kandidatur schied jedoch schon in einer Vorauswahl aus: Unter anderem, dass die Gastgeberorte so zerstreut sein sollten, sorgte für Kritik seitens des IOC. Die Schweiz darf sich jedoch Hoffnungen machen, den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2038 zu erhalten.

Für 2034 gilt das US-amerikanische Salt Lake City als Favorit. Die Stadt im Bundesstaat Utah war schon 2002 Gastgeber. Die definitive Bestätigung wird ebenfalls noch am heutigen Mittwoch erwartet. Die nächsten Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina statt.(nih/sda)