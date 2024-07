Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris rühren die USA mit grosser Kelle an. Niemand anders als NBA-Superstar LeBron James steht als Fahnenträger im Einsatz. Der 39-Jährige strebt seine dritte Olympia-Goldmedaille an. Dazu müssen sich James und Co. aber noch steigern: Am Montag gewannen sie nur knapp 92:88 gegen Weltmeister Deutschland. Zuvor hatte es in einem Test gegen den Südsudan gar bloss zu einem hauchdünnen 101:100-Sieg gereicht. LeBron James persönlich war acht Sekunden vor der Schlusssirene für die entscheidenden Punkte verantwortlich. (ram)

Bild: keystone