Kannst du alle Schweizer Medaillengewinner der letzten vier Sommerspiele aufzählen?

Am nächsten Freitag werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris eröffnet. Schweizer Sportlerinnen und Sportler wollen in diversen Disziplinen um die Medaillen kämpfen. Wer hat es eigentlich zuletzt alles geschafft, eine Olympiamedaille zu gewinnen?

Die Schweizer Bilanz an den letzten vier Olympischen Sommerspielen liest sich wie folgt:

2008 in Peking: 7 Medaillen

2x Gold, 1x Silber, 4x Bronze​

2012 in London: 4 Medaillen

2x Gold, 2x Silber​

2016 in Rio de Janeiro: 7 Medaillen

3x Gold, 2x Silber, 2x Bronze​

2021 in Tokio: 13 Medaillen

3x Gold, 4x Silber, 6x Bronze



Gold, Silber, Bronze – den Schweizer Mountainbikerinnen gelang in Tokio ein Sweep. Bild: keystone

Man sagt, olympischer Ruhm verblasse nie. Aber stimmt das wirklich? Weisst du etwa noch, welcher Judoka vor 16 Jahren seinen grössten Erfolg feierte? In diesem Quiz kannst du es beweisen!

Wir wollen dich keinesfalls unter Druck setzen. Aber der Chef unserer Sportredaktion hat die 31 gesuchten Lösungen in 1:17 Minute hingeknallt.

Und so geht's:

Nenne den Namen der Medaillengewinnerin bzw. des Medaillengewinners.

Der Nachname genügt.

Bei Teams genügt ein Nachname.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir das Jahr der Olympischen Spiele, die Medaillenfarbe, das Geschlecht und die Disziplin zur Verfügung.

Es läuft ein Countdown von 15 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!