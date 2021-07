Sport

Tokio 2020: So stark freut sich Ariarne Titmus' Trainer über Olympiagold



Bild: keystone

So extrem freut sich ein Trainer über Olympiagold seiner Schwimmerin

Die Schwimmwettbewerbe der Olympischen Spiele in Tokio bringen bislang viel Spektakel mit sich. Gestern holte sich über 400 Meter Freistil überraschend der tunesische Teenager Ahmed Hafnaoui die Goldmedaille. Und heute musste sich die amerikanische Überschwimmerin Katie Ledecky im Final der gleichen Disziplin geschlagen geben.

Gold ging an die Australierin Ariarne Titmus, die Ledecky schon an den Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea über 400 Meter Freistil bezwungen hatte. In 3:56.69 sicherte sich die 20-Jährige den Titel.

Video: SRF

Darüber hocherfreut war selbstverständlich auch Titmus' Trainer Dean Boxall. Der Schwimmcoach, der 2019 in Australien zum Trainer des Jahres gekürt wurde, kriegte sich fast nicht mehr ein und schien mit seinem Jubel auch der japanischen Ordnerin, die nebendran stand einen ziemlichen Schreck einzujagen.

