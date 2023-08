Kaum bei Inter Mailand, patzt Yann Sommer gleich bei erster Gelegenheit

Keine Minute später dann ein folgenschwererer Schnitzer Sommers. Nach einem Steilpass Salzburgs in die Spitze eilt der 34-Jährige aus dem Strafraum, um zu befreien. Das gelingt ihm nur halb. Konaté gelangt am linken Strafraumeck an den Ball und erzielt aus ungewohnter Position das 1:0.

Vom Pionier zur Legende: Der ewige Heinz Frei

Seine Karriere beginnt 1980. Seine Lust auf Parasport ist auch mit 65 Jahren ungebrochen – was treibt Heinz Frei an? Und was hat ihn nach dem verhängnisvollen Berglaufunfall 1978 wieder zurück in die Spur gebracht?

Den Sommer 2004 vergisst in Griechenland niemand mehr. Die Fussballer krönen sich zum Europameister. Und in Athen finden die Olympischen und Paralympischen Spiele statt. Für Heinz Frei sind es wegweisende Tage. Erstmals in seiner Karriere kehrt er ohne eine Olympia-Medaille zurück. Er fragt sich: «Lohnt sich der ganze Aufwand noch? Habe ich den Anschluss an die Weltspitze verloren?» Der Rücktritt steht im Raum.