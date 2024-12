Velofahrerinnen stürzen über die Bande direkt in Zuschauer

Mehr «Sport»

Ein schlimmer Sturz hat für den Abbruch der UCI Track Champions League in London gesorgt. Katy Marchant und Alessa-Catriona Pröpster waren in einem Keirin-Rennen aneinandergeraten. Sie gerieten gemeinsam nach oben und stürzten über die 1,40 m hohe Bande. Kopfüber prallte das Duo in die Zuschauerränge.

Nach bangen Minuten kam Entwarnung. Die beiden Fahrerinnen und vier betroffene Fans waren umgehend medizinisch betreut worden. Am schlimmsten hatte es Marchant erwischt. Während die Deutsche Pröpster ohne schwere Verletzung davon kam, brach sich die Britin den Unterarm.

Im Lee Valley Park fand am Samstagabend der letzte Bewerb der diesjährigen Champions League statt. Nach dem Zwischenfall wurden die drei noch ausstehenden Rennen des Abends abgesagt. Die Gesamtsiege gingen in der Ausdauer-Kategorie an Katie Archibald (Grossbritannien) und Dylan Bibic (Kanada), in der Sprint-Kategorie an Alina Lysenko (Russland) und Harrie Lavreysen (Niederlande). (ram)