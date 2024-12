Grösster Vertrag der Sportgeschichte: So unglaublich viel verdient Baseball-Star Juan Soto

Angeblich könnte Soto, der am Ende der Vertragslaufzeit 41 Jahre alt wäre, das Gesamtvolumen gar noch um 40 Millionen Dollar auf insgesamt 805 Millionen Dollar (rund 708 Millionen Franken) steigern. So habe er eine Option, nach fünf Jahren aus dem Vertrag auszusteigen und ein neues Arbeitspapier auch an anderer Stelle zu unterschreiben. Die Mets können ihm diese Option aber streichen, indem sie sein durchschnittliches Gehalt für die zehn folgenden Jahre um vier Millionen Dollar auf 55 Millionen (rund 48 Millionen Dollar) erhöhen.

Davos gewinnt gegen Lugano erst in der Verlängerung +++ Fribourg schlägt Ajoie deutlich

Der HC Davos geht dank eines 2:1-Heimsiegs nach Verlängerung gegen Lugano als Tabellenführer in die Nationalmannschaftspause. Er löst die spielfreien ZSC Lions als Leader ab.

90 Tore erzielte Davos in den ersten 27 Saisonspielen. Am Wochenende geriet der offensive Output der Bündner ins Stocken. Am Samstag in Ambri (0:1) blieben sie zum zweiten Mal in dieser Saison torlos, am Sonntag gegen Lugano gelang dem HCD bloss ein Treffer in der regulären Spielzeit - Valentin Nussbaumer war in der 31. Minute nach einem schönen Solo erfolgreich.