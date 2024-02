Zentimeter entscheiden in Atlanta zugunsten von Daniel Suarez (oben). Bild: keystone

So ein Fotofinish hast du (im richtigen Leben) noch nicht gesehen

Vielleicht hast du den Animationsfilm «Cars» gesehen. Dort kommt es bei einem Rennen zu einem Kampf um den Sieg, den es so nur in Filmen gibt:

Bild: pixar

Ein Finish, das es nur in Filmen gibt?

Nein. Tatsächlich kam es am Sonntag im richtigen Leben zu einem faszinierenden Dreikampf um den Sieg. So sah das Zielfoto beim Rennen der NASCAR Cup Series in Atlanta aus:

Bild: tsn

Die Auswertung des Zielfilms führte zum Sieg von Daniel Suarez (unten). Er gewann drei Tausendstel vor Ryan Blaney (oben) und sieben Tausendstel vor Kyle Busch (Mitte).

«Es war so verdammt knapp, Mann», sagte der Mexikaner Suarez, der auch einige Zeit nach dem Rennen noch erstaunt darüber war, dass er gewonnen hatte.

Die Highlights des Rennens. Video: YouTube/NASCAR

Der so knapp unterlegene Zweitplatzierte sagte, er freue sich für den Sieger. «Was für ein cooles Finish», meinte Ryan Blaney. «Ich kann mich nicht beschweren, ich habe auch schon mit sehr, sehr wenig Vorsprung gewonnen. Daher darf ich mich nicht beklagen, nun mit so geringem Rückstand nicht gewonnen zu haben.» (ram)