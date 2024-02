Juventus' Daniele Rugani feiert seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Bild: keystone

Juventus siegt nach Achterbahnfahrt +++ Monaco gewinnt in extremis

Serie A

Juventus – Frosinone 3:2

Juventus erlebte beim 3:2-Heimsieg gegen Frosinone eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Turiner gingen schon in der dritten Minute in Führung, Frosinone drehte das Spiel aber mit zwei schnellen Toren noch vor der 30. Minute. Wiederum nur wenig später glich Juve-Stürmer Dusan Vlahovic noch vor der Pause mit seinem zweiten Tor wieder aus. Danach sah es lange nach einer Punkteteilung aus, doch Daniele Rugani sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung und den Schlusspunkt.

Ligue 1

Lens – Monaco 2:3

Die AS Monaco mit Denis Zakaria kommt auswärts bei Lens zu einem Sieg in extremis. DIe Monegassen verspielten einen zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung, als sie in der 77. Minute den Ausgleich kassierten. Fünf Minuten später hatte Folarin Balogun die Chance, doch noch für den Sieg zu sorgen, verschoss aber seinen Penalty. In der Nachspielzeit war es dann Takumi Minamino, der Monaco mit dem 3:2 erlöste.

Lens - Monaco 2:3 (1:2)

Tore: 19. Balogun 0:1. 30. Minamino 0:2. 31. Wahi 1:2. 77. Said 2:2. 92. Minamino 2:3.

Bemerkungen: Monaco mit Zakaria, ohne Köhn (Ersatz) und Embolo (verletzt). 82. Balogun (Monaco) verschiesst Penalty. (abU/sda)