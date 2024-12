Rekord-Golfer: David Micheluzzi. Bild: www.imago-images.de

Weltrekord: Golfer locht mit Putt aus 127 Metern ein

David Micheluzzi ist als aktuelle Weltnummer 228 nicht der grösste Name des Golf-Sports. Dafür hält der Australier neuerdings einen Weltrekord. In Abu Dhabi gelang ihm der längste Putt der Geschichte. Micheluzzi lochte den Ball aus 139 Yards (127,1 Meter) ein:

Video: twitter/DPWorldTour

Dem Rekord haftet der kleine Makel an, dass er nicht an einem Turnier aufgestellt wurde. Stattdessen liess die DP World Tour ihre Spieler bewusst versuchen, am 7. Loch des Yas-Links-Kurs aus grosser Distanz zu putten. Nichtsdestotrotz ist Micheluzzis Leistung eindrücklich.

«Ich wusste gar nicht, dass es um den Weltrekord ging», sagte Micheluzzi. Er habe geglaubt, die Tour-Ausrichter hätte die Spielern bloss vor eine fast unmögliche Herausforderung stellen wollen. «Und drei Versuche später bin ich Weltrekordhalter.» (ram)

