Spieler und Staff-Mitglieder bildeten einen Sichtschutz. Bild: keystone

Vorsichtige Entwarnung bei zusammengebrochenem Florenz-Profi: Boves Zustand ist stabil

Beim Spiel zwischen Inter Mailand und der AC Florenz brach Mittelfeldspieler Edoardo Bove plötzlich zusammen. Das Spiel wurde abgebrochen. Jetzt gibt der Klub bekannt: Sein Zustand ist stabil.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Grosser Schock auf dem Fussball-Platz: Im Spitzenspiel der italienischen Serie A zwischen AC Florenz und Inter Mailand brach Mittelfeldspieler Edoardo Bove in der 17. Minute auf dem Spielfeld ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen. Der 22-Jährige der Fiorentina wurde umgehend behandelt, die Spieler beider Mannschaften bildeten teilweise mit Tränen in den Augen einen Kreis um den Betroffenen, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen.

Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in die Kabinen. Die Begegnung wurde schliesslich nicht wieder aufgenommen. «Das Spiel wird nicht fortgesetzt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben», teilte die Liga mit.

Bove wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie Florenz am Sonntagabend bekanntgab, befindet sich Bove in einem stabilen Zustand und erste Untersuchung hätten eine akute Schädigung des zentralen Nervensystems und des Herz-Kreislauf-Systems ausgeschlossen. Er befindet sich weiter auf der Intensivstation des Krankenhauses und soll am Montag nochmal untersucht werden. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge, soll Bove einen epileptischen Anfall, gefolgt von einem Herzstillstand erlitten haben.

Gilt als grosses Talent im italienischen Fussball: der 22-jährige Edoardo Bove. Bild: keystone

Viele Mannschaftskollegen und Vereinsverantwortliche sowie Familienmitglieder sollen mittlerweile im Krankenhaus eingetroffen sein, um Bove Beistand zu leisten. Vor dem Krankenhaus sollen sich einige Fans versammelt haben.