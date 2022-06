Mehrkampf-Gold für Lilli Habisreutinger und Noe Seifert

Trotz des Titels blieb auch Seifert während des Wettkampfes nicht von kleinen Fehlern verschont. Vor allem am Reck bekundeten einige Turner ihre Mühe. Dies konnte derweil Ian Raubal (79.364) zu seinen Gunsten ausnutzen. Der Zürcher zeigte einen soliden Mehrkampf und kämpfte sich kontinuierlich in der Rangliste nach vorne. Bronze ging an den Berner Andrin Frey (78.832). (sda)

Habisreutinger sorgte somit dafür, dass der Mehrkampf-Titel bei den Frauen ein weiteres Jahr in der Ostschweiz bleibt. «Dass ich diesen Titel gewinnen konnte, freut mich enorm», sagte die Thurgauerin. Mit ihrem Wettkampf sei sie sehr zufrieden gewesen. «Zwei, drei Dinge hätten sicher noch besser laufen können.» Im Hinblick auf die bevorstehenden Europameisterschaften in München sei sie mit ihren Leistungen auf dem richtigen Weg.

