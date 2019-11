Sture «Sägemehl-Ajatollahs»? Nein, die Sperre von Sven Schurtenberger macht Sinn

Gross ist die Aufregung um die strenge Bestrafung des «Werbesünders» Sven Schurtenberger. Dabei geht vergessen, dass genau diese Haltung das Schwingen zu dem gemacht hat, was es heute ist.

Warum ist Schwingen so erfolgreich? Auch deshalb, weil es in der Arena werbefrei ist. Warum ist es gelungen, das Schwingen in diesem Bereich werbefrei zu halten? Weil die «Sägemehl-Ajatollahs» stur sind.

Oh, es war ein Versehen! Oh, er hat es sicher nicht absichtlich gemacht! Oh, es handelt sich doch nur um ein winziges Logo! Aber wer kleine Reglements-Verletzungen toleriert und straffrei durchgehen lässt, wird bald gegen grössere machtlos sein. Der nächste Schritt ist nämlich: Aber beim …