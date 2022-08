Samuel Giger (l.) bezwang Roger Rychen gleich zweimal. Bild: keystone

Samuel Giger triumphiert auf der Schwägalp – NHL-Star schaut zu, Forrer verabschiedet sich

Der Thurgauer setzte sich bei der Generalprobe vor dem Eidgenössischen in Pratteln auf der Schwägalp durch und ist nun noch grösserer Favorit. Das liess sich auch Timo Meier nicht entgehen. Zudem erlebte Nöldi Forrer einen emotionalen Abschied.

Am letzten Kranzfest vor dem Eidgenössischen in Pratteln trumpft Samuel Giger abermals gross auf. Der Thurgauer gewinnt trotz seiner erst 24 Jahre zum fünften Mal – es ist ein Rekord – das Bergkranzfest auf der Schwägalp.

Auf dem Weg zu seinem 26. Kranzfestsieg mass sich Giger zweimal mit Roger Rychen. Sowohl im 3. Gang als auch im Schlussgang bezwang er den Glarner, den Sieger des diesjährigen Zürcher Kantonalfests in Ossingen, souverän. Beim ersten Mal mit einem Plattwurf, beim zweiten Mal im Bodenkampf.

Mit fünf Kranzfestsiegen ist Samuel Giger auch in der Saison 2022 der erfolgreichste Schwinger. Ins Eidgenössischen Fests Ende August in Pratteln wird er jetzt erst recht als der erste Anwärter auf den Titel des Schwingerkönigs starten. Auch Giger ist indessen nicht ganz unverwundbar. Auf der Schwägalp musste er sich im 4. Gang – es war eine Überraschung – vom Freiburger Nichteidgenossen Johann Borcard in einen Gestellten zwingen lassen.

Gegen ihn kam Giger nicht über einen Gestellten hinaus: Johann Borcard (l.). Bild: keystone

Werner Schlegel war auf dem besten Weg, Giger im Schlussgang herausfordern zu können. Aber im 5. Gang liess sich der St. Galler Teenager, der vor einer Woche das Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg gewonnen hatte, vom massigen Thurgauer Mario Schneider auskontern.

NHL-Star auf der Bühne – Forrer verabschiedet

Diesen Event wollte sich auch der Appenzeller Timo Meier nicht entgehen lassen. Während der Sommerpause erschien der NHL-Star im Edelweisshemd und mit Chüehligurt auf der Schwägalp.

Timo Meier im SRF-Interview. Video: SRF

Den emotionalsten Moment erlebte aber Nöldi Forrer. Der Toggenburger wurde bei seinem Heim-Bergkranzfest verabschiedet. Forrer hatte seinen Rücktritt am Samstag bekannt gegeben, nachdem er am Vortag ein Zwicken im Knie verspürt hatte. Im Abschiedsinterview mit dem «SRF» sagte der 43-Jährige: «Das war brutal emotional.»

Nöldi Forrers Abschiedsinterview. Video: SRF

(nih/sda)