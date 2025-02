Lara Gut-Behrmai steht vor ihrer letzten Weltmeisterschaft. Bild: keystone

«Meine letzte WM steht an» – Gut-Behrami wird 2027 in Crans-Montana nicht dabei sein

Kurz vor dem Beginn der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach spricht Lara Gut-Behrami über ihre Zukunft und verkündet, dass sie zum letzten Mal an einer WM dabei sein wird.

Lara Gut-Behrami nimmt in Saalbach zum letzten Mal an einer Ski-Weltmeisterschaft teil. Die Tessinerin verkündete am Medientermin von Swiss-Ski, dass sie 2027 bei der WM in Crans-Montana nicht mehr am Start stehen wird: «Meine nächste und letzte WM steht an. Ich habe es gesagt und somit ist es für mich erledigt»

Für die 33-Jährige-Tessinerin sind es in Saalbach die neunten Weltmeisterschaften. Zweimal wurde die Tessinerin bisher Weltmeisterin und sammelte insgesamt acht WM-Medaillen. Die erfolgreichste Weltmeisterschaft war 2021 in Cortina d'Ampezzo, als sie zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnte.

2021 wurde Lara Gut-Behrami zweimal Weltmeisterin. Bild: keystone

Auch in diesem Jahr gehört die zweifache Gesamtweltcupsiegerin in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom zu den ganz heissen Medaillenkandidatinnen. Im Super-G konnte sie vor etwas mehr als einer Woche ihren ersten Sieg in dieser Saison feiern.

Auch teilte Gut-Behrami mit, dass sie wahrscheinlich auf die Team-Kombination, welche dieses Jahr zum ersten Mal an einer Elite-WM ausgetragen wird, verzichtet und sich stattdessen auf den Riesenslalom fokussieren wird. Dieser findet zwei Tage nach der Team-Kombination statt.

Das erste Rennen für die Tessinerin steht am Donnerstag mit dem Super-G auf dem Programm und zwei Tage später wird in der Abfahrt um die Medaillen gekämpft. Die Weltmeisterschaft wird heute Nachmittag mit dem Teamevent eröffnet. (riz)