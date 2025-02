Im österreichischen Saalbach steigt ab Dienstag die Ski-WM. Bild: keystone

So viele Medaillen holt die Schweiz an der Ski-WM in Saalbach

Morgen beginnt die Ski-WM in Saalbach und die Schweiz hat in jedem einzelnen Rennen realistische Medaillenchancen. Eine Übersicht.

Die Schweiz dominiert derzeit den Ski-Weltcup. Der Vorsprung in der Nationenwertung auf das zweitplatzierte Norwegen beträgt bereits über 1600 Punkte. Erzrivale Österreich liegt gar schon mehr als 1800 Punkte zurück. Das lässt natürlich auf erfolgreiche Weltmeisterschaften hoffen. Wir sagen dir für alle Rennen, wer die grössten Schweizer Medaillentrümpfe sind und wen du von der internationalen Konkurrenz auf der Rechnung haben musst.

Abfahrt, Männer

Sonntag, 9. Februar: 11.30 Uhr

In der Abfahrt der Männer stehen die Chancen gut, dass es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Schweizer Medaillen gibt. Swiss-Ski kann dank Titelverteidiger Marco Odermatt fünf Fahrer stellen und belegt in der laufenden Abfahrts-Saison die Ränge 1 (Odermatt), 2 (von Allmen), 4 (Murisier) und 5 (Monney) im Disziplinenweltcup.

Die Schweizer Trümpfe:

Marco Odermatt (2 Siege, 1x Zweiter)

Franjo von Allmen (3x Zweiter)

Alexis Monney (1 Sieg, 1x Zweiter)

Justin Murisier (1 Sieg)

Ebenfalls am Start: Stefan Rogentin, Lars Rösti oder Marco Kohler

Marco Odermatt steigt als Titelverteidiger in die WM-Abfahrt. Bild: www.imago-images.de

Internationale Medaillenkandidaten:

🇸🇮 Miha Hrobat (2x Dritter)

🇨🇦 Cameron Alexander (2x Dritter)

🇨🇦 James Crawford (1 Sieg)

🇺🇸 Ryan Cochran-Siegle (1x Dritter)

🇦🇹 Vincent Kriechmayr

🇮🇹 Mattia Casse

🇫🇷 Nils Allegre

🇮🇹 Dominik Paris

Abfahrt, Frauen

Samstag, 8. Februar 11:30 Uhr

Die Topfavoritinnen in der Frauen-Abfahrt kommen aus Italien. Im Normalfall machen Federica Brignone und Sofia Goggia den Sieg unter sich aus. Aber auch die einheimische Cornelia Hütter muss man nach ihrem Sieg am Weltcupfinal in Saalbach vergangenen März auf der Rechnung haben. Die Schweizer Titelverteidigerin Jasmine Flury kann wegen ihrer Verletzung nicht antreten. So sind die Podestfahrerinnen Gut-Behrami, Suter und Blanc die drei Medaillentrümpfe in diesem Rennen.

Die Schweizer Trümpfe:

Lara Gut-Behrami (1x Dritte)

Corinne Suter (1x Dritte)

Malorie Blanc (1x Zweite)

Ebenfalls am Start: Michelle Gisin oder Priska Ming-Nufer

Erst 21-jährig: Malorie Blanc fuhr bei der Weltcup-Abfahrt in St. Anton überraschend aufs Podest. Bild: keystone

Internationale Medaillenkandidatinnen:

🇮🇹 Federica Brignone (2 Siege, 1x Dritte)

🇮🇹 Sofia Goggia (1 Sieg, 2x Dritte)

🇦🇹 Cornelia Hütter (1 Sieg)

🇳🇴 Kajsa Vickhoff Lie (1x Zweite)

🇨🇿 Ester Ledecka (1x Dritte)

🇦🇹 Stephanie Venier

🇺🇸 Lindsey Vonn

Super-G, Männer

Freitag, 7. Februar: 11.30 Uhr

Am Weltcupfinal im letzten März feierte die Schweiz auf dieser Piste einen Dreifachsieg, ohne dass Marco Odermatt auf dem Podest stand. Damals triumphierte Stefan Rogentin vor Loïc Meillard und Arnaud Boisset. Von dem Trio wird nur Rogentin im WM-Super-G am Start stehen. Aber mit ihm, Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney hat die Schweiz ein Quartett von Podestfahrern im Rennen. Die grösste internationale Konkurrenz wird vom Österreicher Vincent Kriechmayr (wenn er fit ist) und vom kanadischen Titelverteidiger James Crawford kommen.

Die Schweizer Trümpfe:

Marco Odermatt (2 Siege, 1x Dritter)

Stefan Rogentin (2x Dritter)

Franjo von Allmen (1 Sieg)

Alexis Monney (1x Dritter)

Franjo von Allmen ist in beiden Speed-Rennen ernsthafter Medaillen-Kandidat. Bild: keystone

Internationale Medaillenkandidaten:

🇦🇹 Vincent Kriechmayr (2x Zweiter)

🇳🇴 Fredrik Möller (1 Sieg)

🇮🇹 Mattia Casse (1 Sieg)

🇨🇦 Cameron Alexander

🇨🇦 James Crawford

Super-G, Frauen

Donnerstag, 6. Februar: 11.30 Uhr

Aus Schweizer Sicht ist Lara Gut-Behrami der grösste Trumpf im Super-G. Die Tessinerin führt mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen die Disziplinenwertung an. Auch Corinne Suter hat schon ein Podest herausgefahren. Die beiden weiteren Starterinnen dürften Malorie Blanc und Michelle Gisin sein, bei beiden wäre eine Medaille eine Überraschung.

Stand im Super-G von Garmisch zuoberst auf dem Podest: Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

Wie in der Abfahrt geht hier von Federica Brignone, Sofia Goggia, Cornelia Hütter oder Kajsa Vickhoff Lie die grösste internationale Konkurrenz aus. Beim Weltcupfinal in Saalbach letzte Saison gewann die Tschechin Ester Ledecka überraschend vor Brignone und Vickhoff Lie.

Schweizer Trümpfe:

Lara Gut-Behrami (1 Sieg, 3x Zweite)

Corinne Suter (1x Dritte)

Ebenfalls am Start: Malorie Blanc, Michelle Gisin oder Priska Ming-Nufer

Internationale Medaillenkandidatinnen:

🇮🇹 Federica Brignone (1 Sieg, 2x Dritte)

🇮🇹 Sofia Goggia (1 Sieg, 1x Dritte)

🇳🇴 Kajsa Vickhoff Lie (1x Zweite)

🇺🇸 Lauren Macuga (1 Sieg)

🇦🇹 Cornelia Hütter (1 Sieg)

🇦🇹 Stephanie Venier (1x Zweite)

Starke Speed-Konkurrenz aus Italien: Sofia Goggia und Federica Brignone. Bild: keystone

Riesenslalom, Männer

Freitag, 14. Februar: 9.45 und 13.15 Uhr

Als Titelverteidiger und dreifacher Saisonsieger ist Marco Odermatt der Topfavorit, auch wenn er am Weltcupfinal in Saalbach ausschied. Loïc Meillard hat als damaliger Sieger dagegen beste Erinnerungen an den Zwölferkogel. Und auch Thomas Tumler ist ein Medaillenkandidat. Luca Aerni dürfte das Quartett komplettieren, Gino Caviezel ist verletzt.

Thomas Tumler (Mitte) würde gerne auch an der WM die Korken knallen lassen. Bild: keystone

Auch aus dem internationalen Lager gibt es einige Fahrer, die auf eine Medaille schielen dürfen. Die besten Karten haben die Norweger Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen.

Die Schweizer Trümpfe:

Marco Odermatt (3 Siege, 1x Dritter)

Thomas Tumler (1 Sieger)

Loïc Meillard (1x Zweiter)

Ebenfalls am Start: Luca Aerni

Internationale Medaillenkandidaten:

🇳🇴 Alexander Steen Olsen (2 Siege, 1x Dritter)

🇳🇴 Henrik Kristoffersen (2x Zweiter)

🇸🇮 Zan Kranjec (1x Dritter)

🇮🇹 Luca de Aliprandini (1x Dritter)

🇳🇴 Atle Lie McGrath (1x Dritter)

🇧🇷 Lucas Pinheiro Braathen (1x Zweiter)

🇦🇹 Stefan Brennsteiner (1x Dritter)

Riesenslalom, Frauen

Donnerstag, 13. Februar: 9.45 und 13.15 Uhr

Im Riesenslalom der Frauen sind die Schweizer Medaillenchancen wohl am geringsten. Lara Gut-Behrami und Camille Rast haben in dieser Saison je einen zweiten Platz herausgefahren, gehören aber nicht zu den absoluten Topfavoritinnen. In dieser Rolle sind die Neuseeländerin Alice Robinson, die Schwedin Sara Hector und einmal mehr die Italienerin Federica Brignone. Sie ist zwar schon vier Mal in einem Riesenslalom ausgeschieden, hat aber die zwei Rennen, bei denen sie ins Ziel kam, gewonnen.

Die Schweizer Trümpfe:

Lara Gut-Behrami (1x Zweite)

Camille Rast (1x Zweite)

Ebenfalls am Start: Wendy Holdener und vermutlich Michelle Gisin

Im Riesenslalom ist Camille Rast nicht gleich stark einzuschätzen wie im Slalom. Bild: keystone

Internationale Medaillenkandidatinnen:

🇳🇿 Alice Robinson (1 Sieg, 1x Zweite, 2x Dritte)

🇸🇪 Sara Hector (2 Siege, 1x Zweite)

🇮🇹 Federica Brignone (2 Siege)

🇦🇱 Lara Colturi (1x Zweite)

🇭🇷 Zrinka Ljutic (1x Zweite)

🇦🇹 Julia Scheib (1x Dritte)

🇳🇴 Thea Louise Stjernesund

🇺🇸 Mikaela Shiffrin (Start unsicher)

Slalom, Männer

Sonntag, 16. Februar: 9.45 und 13.15 Uhr

Kein anderes Rennen ist so offen wie der Slalom der Männer. Es gibt wohl bis zu 15 Fahrer, die an einem guten Tag für eine Medaille in Frage kommen. Die grösste Schweizer Hoffnung ist Loïc Meillard, der diesen Winter schon vier Slalom-Podeste herausgefahren hat. Tanguy Nef und Daniel Yule haben Aussenseiterchancen. Der Sieg dürfte wohl über den vierfachen Saisonsieger Clement Noël gehen. Aber auch ein norwegischer Dreifachsieg mit Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Atle Lie McGrath wie beim Slalom von Kitzbühel ist nicht auszuschliessen.

Die Schweizer Trümpfe:

Loïc Meillard (2x Zweiter, 2x Dritter)

Tanguy Nef

Daniel Yule

Ebenfalls am Start: Marc Rochat oder Luca Aerni

Loïc Meillard ist das heisseste Schweizer Eisen im Männer-Slalom. Bild: keystone

Internationale Medaillenkandidaten:

🇳🇴 Henrik Kristoffersen (1 Sieg, 1x Zweiter, 2x Dritter)

🇫🇷 Clement Noël (4 Siege)

🇳🇴 Timon Haugan (2 Siege, 1x Zweiter)

🇳🇴 Atle Lie McGrath (1 Sieg, 1x Zweiter, 2x Dritter)

🇧🇷 Lucas Pinheiro Braathen (1x Zweiter, 1x Dritter)

🇦🇹 Fabio Gstrein (1x Dritter)

🇩🇪 Linus Strasser

🇫🇷 Steven Amiez

🇦🇹 Manuel Feller

Slalom, Frauen

Samstag, 15. Februar: 9.45 und 13.15 Uhr

Gleich drei Schweizerinnen dürfen sich Hoffnungen auf eine Slalom-Medaille machen. Camille Rast hat in dieser Saison schon zwei Rennen gewonnen und führt die Disziplinenwertung an. Wendy Holdener stand schon drei Mal auf dem Podest und Mélanie Meillard schnuppert regelmässig an den Top-3.

Camille Rast und Wendy Holdener feierten in Flachau einen Doppelsieg. Bild: keystone

Spannend wird auch die Frage sein, wie fit Mikaela Shiffrin nach ihrer Verletzung bereits wieder ist. Beim Comeback in Courchevel konnte die Slalom-Dominatorin noch nicht überzeugen. In ihrer Abwesenheit hat die Kroatien Zrinka Ljutic teils überlegen drei Siege gefeiert.

Die Schweizer Trümpfe:

Camille Rast (2 Siege, 1x Dritte)

Wendy Holdener (3x Zweite)

Mélanie Meillard

Ebenfalls am Start: Eliane Christen oder Aline Höpli

Internationale Medaillenkandidaten:

🇭🇷 Zrinka Ljutic (3 Siege)

🇺🇸 Mikaela Shiffrin (2 Siege)

🇦🇹 Katharina Liensberger (1x Zweite, 1x Dritte)

🇩🇪 Lena Dürr (1x Zweite, 2x Dritte)

🇸🇪 Sara Hector (1x Zweite, 1x Dritte)

🇸🇪 Anna Swenn Larsson (1x Zweite, 1x Dritte)

🇦🇱 Lara Colturi (1x Zweite)

Team-Kombination, Männer

Mittwoch, 12. Februar: 10 Uhr

In der Team-Kombination fahren ein Abfahrer und ein Slalomfahrer je einen Lauf, die Zeiten werden addiert. Jedes Land kann bis zu vier Teams nominieren. Noch ist es schwierig, die Medaillenchancen einzuschätzen, da die Duos bislang nicht bekannt sind.

Gemäss Blick überlegt sich auch Marco Odermatt einen Start in diesem Rennen, macht diesen aber von den Resultaten im Super-G und in der Abfahrt abhängig. Sollte die Schweiz mit den bestmöglichen Teams antreten (z.B. Marco Odermatt und Loïc Meillard, Franjo von Allmen und Tanguy Nef oder Alexis Monney und Daniel Yule) stünden die Medaillenchancen sicher gut.

Fährt Marco Odermatt in der Team-Kombination? Bild: keystone

Team-Kombination, Frauen

Dienstag, 11. Februar: 10 Uhr

Die gleiche Unsicherheit besteht natürlich auch in der Team-Kombination der Frauen. Auch hier bieten sich interessante Team-Möglichkeiten an – zum Beispiel Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener, Corinne Suter und Camille Rast oder Malorie Blanc und Mélanie Meillard.

Wendy Holdener fährt gerne an Team-Wettkämpfen. Bild: keystone

Den Italienerinnen fehlen hingegen Top-Slalomfahrerinnen, um sie mit Brignone oder Goggia ins Rennen zu schicken. Konkurrenz droht sicherlich aus Österreich (z.B. Hütter mit Liensberger) oder aus den USA – vielleicht gibt es ja sogar ein Traumduo mit Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin.

Team-Parallel

Dienstag, 4. Februar: 15.15 Uhr

Eröffnet wird die WM morgen Nachmittag mit dem Team-Event. Der wird wie in den Jahren zuvor als Parallel-Rennen ausgetragen. Als diese noch mit Slalom-Distanzen zwischen den Toren ausgetragen wurde, hat die Schweiz dominiert. Seit es eher ein Parallel-Riesenslalom ist, hat das Swiss-Ski-Team mehr Mühe. 2021 in Cortina d'Ampezzo verpasste man auf Rang 4 eine Medaille knapp. 2023 in Courchevel war im Viertelfinal gegen Kanada Endstation.

Dieses Jahr gehen für die Schweiz Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Luca Aerni und Thomas Tumler an den Start.

Prognose

Die Schweiz hat in jedem einzelnen Rennen realistische Chancen auf eine, teilweise gar auf mehrere Medaillen. Das ist natürlich eine hervorragende Ausgangslage, mit der allerdings noch wenig gewonnen ist. An Grossanlässen gibt es immer wieder überraschende Medaillengewinner, während Saisondominatoren und Favoriten patzen.

Aber so gut wie in diesem Jahr waren die Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen noch selten. Hinter Aushängeschildern wie Marco Odermatt oder Lara Gut-Behrami steckt auch ein hervorragendes Team. In Courchevel-Méribel holte die Schweiz sieben Medaillen, zwei Jahre zuvor in Cortina gab es neun Mal Edelmetall. Mit dem nötigen Glück sind dieses Jahr auch Medaillen im zweistelligen Bereich möglich.

Unsere Ansage:

Die Schweiz holt 10 Medaillen