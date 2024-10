Niels Hintermann muss die anstehende Saison auslassen. Bild: keystone

Niels Hintermann tritt diese Saison nicht an

Die kommende Weltcup-Saison wird ohne Niels Hintermann stattfinden. Wie Swiss-Ski am Mittwochmorgen mitteilt, wird der Schweizer Speed-Spezialist die Saison aus gesundheitlichen Gründen auslassen.

Näher informieren wollen der Verband und der 29-jährige Zürcher am Nachmittag an einer Pressekonferenz.

Für Hintermann ist es bereits das zweite Mal, dass er eine komplette Saison auslassen muss. Bereits 2017/18 bestritt er keine Rennen. Damals laborierte er an einer Schulterverletzung.

Hintermann kam in der vergangenen Saison nicht richtig auf Touren. Lediglich viermal fuhr er in die Top 10. Einsames Spitzenresultat war der Sieg zum Saisonabschluss in der Abfahrt in Kvitfjell – sein dritter Triumph im Weltcup. (sda)