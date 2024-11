Titelverteidiger Genève-Servette qualifiziert sich in der Champions Hockey League ohne Probleme für die Viertelfinals. Im Schweizer Duell gegen Lausanne setzen sich die Genfer mit dem Gesamtskore von 12:4 durch.



Die europäischen Abende dürften Balsam sein für die geschundene Genfer Eishockeyseele. In der Meisterschaft läuft es Servette überhaupt nicht nach Wunsch. Mit Platz 13 und sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen hinkt die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux den eigenen Erwartungen national hinterher.



International hingegen läuft es - wie schon in der letzten Saison, als man sich den Titel in der Champions Hockey League sicherte. Nach dem 5:0 im Hinspiel siegte der letztjährige Champion auch im Rückspiel. Zwar konnten die Gäste aus Lausanne bereits in der zweiten Minute durch Damien Riat in Führung gehen. Das Heimteam liess sich davon jedoch nicht beunruhigen, drehte die Partie umgehend und siegte schliesslich ungefährdet 7:4. Topskorer Vincent Praplan glänzte als vierfacher Torschütze.



Im Viertelfinal bekommt es Genève-Servette, wie der andere im Wettbewerb verbliebene Schweizer Vertreter, mit einem Team aus Deutschland zu tun. Die ZSC Lions messen sich mit dem Meister Eisbären Berlin, die Genfer mit dem im Playoff-Final unterlegenen Bremerhaven. Die Gewinner treffen im Halbfinal aufeinander. (nzu/sda)

Bild: keystone