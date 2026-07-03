fährt auch bei deraufs Podest. Die Zürcherin wird im Short Track einzig von der Schwedin Jenny Rissveds bezwungen.20 respektive 28 Sekunden hinter dem Spitzenduo belegten Alessandra Keller und Nicole Koller die Plätze 4 und 5. Ronja Blöchlinger, vor einer Woche mit zwei 2. Rängen die beste Schweizerin am Heimweltcup in Lenzerheide, begnügte sich zwei Positionen vor Jolanda Neff mit Platz 14.Bei den Männern feierten die Franzosen durch Adrien Boichis und Luca Martin den nächsten Doppelsieg. Dario Lillo und Fabio Püntener klassierten sich in Abwesenheit von Filippo Colombo, der sich im Training einen Wadenbeinbruch zuzog, in den Rängen 5 und 6. (car/sda)