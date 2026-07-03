WM-Leader Kimi Antonelli gewinnt den Sprint des Grand Prix von Grossbritannien. Der Italiener im Mercedes siegt in Silverstone vor dem aus der Pole-Position gestarteten Lewis Hamilton im Ferrari.
In der WM-Wertung baute Antonelli seine Führung auf Teamkollege George Russell um drei auf 43 Punkte aus. Der Brite beendete das Rennen über rund ein Drittel der gewöhnlichen Grand-Prix-Distanz hinter seinen Landsleuten Hamilton und Lando Norris im McLaren als Vierter. (riz/sda)
In der WM-Wertung baute Antonelli seine Führung auf Teamkollege George Russell um drei auf 43 Punkte aus. Der Brite beendete das Rennen über rund ein Drittel der gewöhnlichen Grand-Prix-Distanz hinter seinen Landsleuten Hamilton und Lando Norris im McLaren als Vierter. (riz/sda)