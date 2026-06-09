Die Beachvolleyball-Europameisterschaften finden 2027 in der Schweiz statt. Die Medaillen werden vom 30. Juni bis zum 4. Juli in Gstaad vergeben, wie Swiss Volley mitteilt. Es ist nach Basel 2002 und Biel 2016 erst das dritte Mal, dass das Turnier in der Schweiz ausgetragen wird.
Die EM ersetzt im kommenden Jahr das Elite-Turnier im Berner Oberland. Ab 2028 kehrt dieses wieder in den Kalender der World Beach Pro Tour zurück. (car/sda)
Die EM ersetzt im kommenden Jahr das Elite-Turnier im Berner Oberland. Ab 2028 kehrt dieses wieder in den Kalender der World Beach Pro Tour zurück. (car/sda)