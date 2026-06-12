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Sportnews-Ticker: Carolina Hurricanes stehen kurz vor dem Stanley Cup

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Carolina steht kurz vor dem Stanley Cup +++ Wieder mehr Preisgeld in Wimbledon

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
12.06.2026, 07:0412.06.2026, 07:04
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Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg zum Titel
Carolina fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Die Hurricanes setzten sich im fünften Finalspiel der NHL-Playoffs zuhause gegen die Vegas Golden Knights 4:2 durch.

Der in Biel aufgewachsene Däne Nikolaj Ehlers, der bereits mit 16 Jahren in der National League debütiert hatte, spielte beim verdienten Heimsieg von Carolina erneut eine Schlüsselrolle. Der 30-jährige Stürmer liess sich bei den Treffern zum 1:1, 2:1 und 4:1 jeweils einen Assist gutschreiben und ist mit total acht Skorerpunkten derzeit der produktivste Spieler im Stanley-Cup-Final.

Dank des Erfolgs führt Carolina in der Best-of-7-Serie nun mit 3:2 Siegen und muss nur noch einmal gewinnen, um nach 2006 zum zweiten Mal den Stanley Cup zu holen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich in der Nacht auf Montag in Las Vegas. (abu/sda)
Wieder mehr Preisgeld in Wimbledon
Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld. Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025 – der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels.

Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken. (ram/sda)
Segelstar Dalin 42-jährig tot
Grosse Trauer um den französischen Segelstar Charlie Dalin: Der Sieger der vergangenen Vendée Globe ist im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Dies teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Dalin seinen Triumph bei der Vendée Globe unter äusserst dramatischen Umständen errungen hatte. Der Franzose teilte mit, dass er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform litt. Im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen. (ram/sda/afp)
US-Student knackt Hürden-Weltrekord
An den amerikanischen College-Meisterschaften hat Ja'Kobe Tharp einen Weltrekord über 110 m Hürden aufgestellt. Der 20-Jährige lief im Halbfinal 12,75 Sekunden und unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstel.

«Ich wusste, dass ich die Beine dafür habe», erklärte der U20-Weltmeister, der zuvor noch nie unter 13 Sekunden gelaufen war, gegenüber den Journalisten. Die Zeit muss allerdings noch vom Internationalen Leichtathletikverband offiziell anerkannt werden. (ram/sda/afp)
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