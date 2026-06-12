Carolina fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Die Hurricanes setzten sich im fünften Finalspiel der NHL-Playoffs zuhause gegen die Vegas Golden Knights 4:2 durch.



Der in Biel aufgewachsene Däne Nikolaj Ehlers, der bereits mit 16 Jahren in der National League debütiert hatte, spielte beim verdienten Heimsieg von Carolina erneut eine Schlüsselrolle. Der 30-jährige Stürmer liess sich bei den Treffern zum 1:1, 2:1 und 4:1 jeweils einen Assist gutschreiben und ist mit total acht Skorerpunkten derzeit der produktivste Spieler im Stanley-Cup-Final.



Dank des Erfolgs führt Carolina in der Best-of-7-Serie nun mit 3:2 Siegen und muss nur noch einmal gewinnen, um nach 2006 zum zweiten Mal den Stanley Cup zu holen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich in der Nacht auf Montag in Las Vegas. (abu/sda)