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Ambri-Piotta zieht Frauen-Team aus Eishockey-Meisterschaft zurück

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Trotz Erfolgen in den letzten Jahren: Der HC Ambri-Piotta nimmt sein Frauenteam vorerst aus dem Spielbetrieb.Bild: keystone

Zu wenige Spielerinnen: Ambri zieht Frauenteam aus Meisterschaft zurück

30.07.2026, 16:2630.07.2026, 16:30

Der HC Ambri-Piotta wird in der nächsten Saison nicht an der Schweizer Eishockey-Meisterschaft der Frauen teilnehmen. Dies teilten die Tessiner am Donnerstagnachmittag mit.

«In den vergangenen Wochen hat der Klub alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Kader zu vervollständigen und die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Saison auf seriöse, nachhaltige und den sportlichen Erwartungen entsprechende Weise in Angriff zu nehmen», schreibt der HCAP. Der Klub stellt fest: «Trotz der geleisteten Arbeit war es nicht möglich, eine ausreichende Anzahl von Spielerinnen zu finden, um einen angemessenen Kader zusammenzustellen.»

Der Markt im Eishockey der Frauen weise in der Schweiz derzeit eine begrenzte Verfügbarkeit von Spielerinnen und einen zunehmenden Wettbewerb zwischen den Klubs auf. «In diesem Zusammenhang wäre es weder gegenüber den Spielerinnen noch gegenüber allen beteiligten Personen und Organisationen verantwortungsvoll gewesen, ohne die notwendigen sportlichen und organisatorischen Garantien weiterzumachen», befindet der Klub, der betont, dass alle Alternativen geprüft wurden und es sich um einen schmerzhaften Entscheid handle.

Gleichzeitig bekräftigte Ambri-Piotta «mit Überzeugung die Bedeutung des Frauensports innerhalb seiner Vision». Der Rückzug aus der Meisterschaft vor der Saison 2026/27 sei nicht das Ende des Projekts. Stattdessen wolle der Klub das Frauenteam wieder aufbauen und womöglich ab der darauffolgenden Saison in die Nationalliga B zurückkehren. Ziel werde es sein, «ein solides und nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das die Spielerinnen fördert und konkrete Perspektiven für die Zukunft des blau-weissen Frauen-Eishockeys schafft».

Für die Tessinerinnen kommt der Entscheid zu einem bitteren Zeitpunkt. So erreichte Ambri-Piotta in den letzten drei Jahren immer die Playoff-Halbfinals der Women's League. Nun findet die Schweizer Meisterschaft ohne den Vierten der letzten beiden Jahre statt. Der Schweizer Eishockeyverband SIHF hat bereits mitgeteilt, dass kein Team nachrücken und die Saison mit sieben statt acht Klubs ausgetragen werde. Damit wird es keinen Absteiger geben und der Meister der zweithöchsten Liga steigt direkt auf. (nih)

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