freundlich17°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Erste namhafte Spieler für die Swiss Indoors

Sport-News

Erste namhafte Spieler für die Swiss Indoors +++ Harold Kreis als Bundestrainer entlassen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.06.2026, 14:4405.06.2026, 14:44
Schicke uns deinen Input
Erste namhafte Verpflichtungen für die Swiss Indoors
Die ersten namhaften Teilnehmer an den diesjährigen Swiss Indoors in Basel sind bekannt. Bestklassierte Spieler sind aktuell der Amerikaner Ben Shelton und der Kanadier Félix Auger-Aliassime als Nummern 5 und 6.

Auger-Aliassime, der das Turnier in Basel vor vier und drei Jahren gewonnen hat, wird am Montag im Ranking auf Position 4 vorrücken und wieder unmittelbar vor Shelton klassiert sein. Mit Taylor Fritz wird ein weiterer Top-Ten-Spieler in der St. Jakobshalle aufschlagen.

In Basel ebenfalls antreten werden der Tscheche Jiri Lehecka, der sich als Nummer 12 der Weltrangliste immer mehr den besten zehn nähert, sowie der Franzose Arthur Fils, die Nummer 20, und João Fonseca.

Im Mittelpunkt wird beim diesjährigen Turnier in Basel, das vom 24. Oktober bis zum 1. November stattfindet, auch noch einmal Stan Wawrinka stehen. Wie bereits früher angekündigt, wird der zurücktretende Waadtländer am «Super Monday», 26. Oktober 2026, gewürdigt. Sein Erstrundenspiel bestreitet Wawrinka tags darauf. (car/sda)



Harold Kreis als Bundestrainer entlassen
Harold Kreis ist nicht mehr Bundestrainer. Der Deutsch-Kanadier muss nach den letzten ungenügenden Ergebnissen des deutschen Nationalteams seinen Posten räumen.

Der 67-jährige Kreis hatte das Amt während drei Jahren inne, sein Vertrag hätte auch noch für die Weltmeisterschaft im kommenden Mai in Deutschland Gültigkeit gehabt.

Nach den zuletzt dürftigen Leistungen der Mannschaft war das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Eishockey-Bund keine Überraschung. Vor drei Jahren gewann Deutschland an der Weltmeisterschaft die Silbermedaille, doch an den letzten drei Turnieren, zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen, scheiterte die Mannschaft bereits in der Gruppenphase.

Kreis hatte während vielen Jahren bei verschiedenen Klubs auch in der Schweiz gewirkt. Zweimal wurde er Meister, 2006 mit dem HC Lugano, 2008 mit den ZSC Lions. (car/sda)




Schweiz in Mannheim gegen Weltmeister Finnland
Die Schweizer Hockey-Nati bestreitet ihre Vorrundenspiele an der Weltmeisterschaft 2027 in Mannheim – nicht wie entgegen den ersten Berichten in Nürnberg. Dies geht aus der Gruppeneinteilung hervor, die der Internationale Eishockeyverband (IIHF) am Freitag bekannt gegeben hat.

Das Team von Trainer Jan Cadieux trifft in der Gruppe A auf Titelverteidiger Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine. Zudem gehört Gastgeber Deutschland nach einem Gruppentausch mit der Slowakei zu den sieben Schweizer Gegnern in der Vorrunde.

Durch diesen Tausch könnten die Schweizer Fans in den Genuss eines besonderen Spektakels kommen. Das Turnier wird nämlich mit einem Eröffnungsspiel in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen am 13. Mai 2027 eröffnet - einen Tag vor dem offiziellen WM-Start. (abu/sda)
Grand Prix von Las Vegas weitere zehn Jahre im Kalender
Der Grand Prix von Las Vegas bleibt längerfristig im Kalender der Formel-1-WM. Die zuständigen Parteien haben den Vertrag für weitere zehn Jahre verlängert.

Formel-1-Rennen in Las Vegas gibt es seit drei Jahren wieder. Die bisherige Vereinbarung wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. Seit der Rückkehr der Rennserie in den Bundesstaat Nevada habe sich eine aussergewöhnliche Veranstaltung entwickelt, wird Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Formel 1, in einer Medienmitteilung zitiert.

In diesem Jahr findet der Grosse Preis von Las Vegas am 21. November statt. (car/sda)


Hurricanes gleichen dank Schlussspurt aus
Die Carolina Hurricanes gleichen in der NHL in der Finalserie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 aus. Sie gewinnen dank gelungenem Schlussspurt das zweite Heimspiel 4:3 nach Verlängerung.

Der Final um den Stanley Cup wechselt nun seinen Schauplatz. Die nächsten zwei Partien in der Nacht auf Sonntag und auf Mittwoch werden in der Heimstätte der Golden Knights in Paradise ausgetragen. (car/sda)


Shakira bereits bei WM-Eröffnung mit «Dai Dai» live
Popstar Shakira wird bei der Eröffnungsfeier der Fussballweltmeisterschaft am 11. Juni in Mexiko-Stadt den offiziellen Song «Dai Dai» erstmals live aufführen. Das kündigte der Weltverband Fifa an – eine Woche vor dem Start des Turniers.

Shakira war zuvor als eine der Künstler und Künstlerinnen angekündigt worden, die bei der erstmaligen Halbzeitshow des WM-Endspiels am 19. Juli in den USA auftreten sollen. Dort will sie «Dai Dai» ebenfalls performen.

Mit «Waka Waka» steuerte Shakira bereits 2010 den offiziellen Fifa-Song zur Weltmeisterschaft in Südafrika bei.

Den Refrain «Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!» betteten Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy in eine tanzbare Melodie ein. In dem Song werden neben Fussballstars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé auch grosse Fussballnationen erwähnt. «Dai Dai» bedeutet auf Italienisch so viel wie «Los geht's». (car/sda/dpa)


Elisa Balsamo siegt erneut
Die Italienerin Elisa Balsamo gewann in Brescello die 6. Etappe des Giro d'Italia der Frauen. Die Niederländerin Anna van der Breggen verteidigte dabei die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich, Marlen Reusser belegt weiterhin Platz 5 mit zwei Minuten Rückstand.

Die 7. Etappe am Freitag dürfte den Ausreisserinnen entgegenkommen. Rund 27 km vor dem Ziel wartet eine Bergwertung der dritten Kategorie. Einen Tag später steht mit der Königsetappe und dem gefürchteten Anstieg zum Colle delle Finestre inklusive mehrerer Schotterabschnitte der Höhepunkt der Rundfahrt auf dem Programm. (car/sda/afp)


Erster Major-Halbfinal von Cobolli und Arnaldi
Der Männerfinal am French Open wird in jedem Fall mit italienischer Beteiligung stattfinden. Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi treffen am Freitag in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal aufeinander.

Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».

Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmann Matteo Berrettini gab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.

Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.

Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 3) und der Tscheche Jakub Mensik (ATP 27). (car/sda/dpa)

Erneuter Zwangsabstieg von 1860 München
Der TSV 1860 München muss erneut den Gang in die Regionalliga antreten. Der Traditionsverein hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten.

«Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen», teilte der Klub am Mittwochabend mit. Dem Vernehmen nach sollen 2,7 Millionen Euro für die Lizenz fehlen. Der DFB muss den Fall noch abschliessend prüfen.

Wie der Verein nun mitteilte, sei es das Ziel, «den Geschäftsbetrieb geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Sponsoren eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.» (car/sda/dpa)

Knicks auch beim Final-Auftakt im Hoch
Die New York Knicks spielen in der NBA ihre Hochform auch zum Auftakt der Finalserie aus. Sie bezwingen die San Antonio Spurs auswärts 105:95.

Im ersten Playoff-Finalspiel war die Siegesserie zwischenzeitlich in akuter Gefahr. Im dritten Viertel lagen die Knicks mit bis zu 14 Punkten im Rückstand. Doch die Gäste liessen sich auch dadurch nicht beirren. Am Ende dieses Abschnitts hatten sie den Ausgleich bewerkstelligt, und im vierten Viertel wendeten sie das Blatt endgültig zu ihren Gunsten.

Herausragend aufseiten der Knicks war trotz Anlaufschwierigkeiten einmal mehr Jalen Brunson. Der Guard war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer des Abends.

Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in San Antonio statt. (car/sda)


Mario Cantaluppi wird Assistenztrainer beim FC Basel
Der FC Basel nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor. Mario Cantaluppi, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner.

Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.

Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.

Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda)

Reusser verliert in den Bergen an Boden
Marlen Reusser wird am Giro d’Italia in der ersten Bergetappe im Gesamtklassement zurückgebunden. Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Bergzeitfahren belegt die Bernerin in der 5. Etappe den 7. Rang.

Das Ziel in Sante Stefano di Cadore erreichte Reusser nach 146 km 53 Sekunden hinter der niederländischen Tagessiegerin Demi Vollering, die im Sprint einer Vierergruppe ihre Landsfrau Anna van der Breggen auf Platz 2 verwies. Van der Breggen verteidigte damit die Maglia Rosa erfolgreich, die sie tags zuvor mit ihrem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte.

Nun folgen zwei flachere Etappen, bevor am Wochenende die Entscheidung in den Bergen fällt. (car/sda)


Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ein Farmteam in Mailand – Sierre expandiert nach Italien
Am Freitag wird das neue Hockey-Team in Mailand vorgestellt. Was dabei wohlweislich verschwiegen wird: Es ist eigentlich nicht viel mehr als das neue Farmteam von Chris McSorleys HC Sierre.
Chris McSorley ist 64. In einem Alter, in dem andere über Golfplätze und Rotweine philosophieren, jongliert er als Sport-Generalunternehmer mit grenzüberschreitenden Hockey-Visionen gleich mit zwei Teams – einem in Sierre und einem in Mailand.
Zur Story