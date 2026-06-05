Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Erneuter Zwangsabstieg von 1860 München TSV 1860 München muss erneut den Gang in die Regionalliga antreten. Der Traditionsverein hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten.



«Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen», teilte der Klub am Mittwochabend mit. Dem Vernehmen nach sollen 2,7 Millionen Euro für die Lizenz fehlen. Der DFB muss den Fall noch abschliessend prüfen.



Wie der Verein nun mitteilte, sei es das Ziel, «den Geschäftsbetrieb geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Sponsoren eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.» (car/sda/dpa)



Dermuss erneut den Gang in dieantreten. Der Traditionsverein hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten.«Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen», teilte der Klub am Mittwochabend mit. Dem Vernehmen nach sollen 2,7 Millionen Euro für die Lizenz fehlen. Der DFB muss den Fall noch abschliessend prüfen.Wie der Verein nun mitteilte, sei es das Ziel, «den Geschäftsbetrieb geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Sponsoren eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.» (car/sda/dpa) Knicks auch beim Final-Auftakt im Hoch New York Knicks spielen in der NBA ihre Hochform auch zum Auftakt der Finalserie aus. Sie bezwingen die San Antonio Spurs auswärts 105:95.



Im ersten Playoff-Finalspiel war die Siegesserie zwischenzeitlich in akuter Gefahr. Im dritten Viertel lagen die Knicks mit bis zu 14 Punkten im Rückstand. Doch die Gäste liessen sich auch dadurch nicht beirren. Am Ende dieses Abschnitts hatten sie den Ausgleich bewerkstelligt, und im vierten Viertel wendeten sie das Blatt endgültig zu ihren Gunsten.



Herausragend aufseiten der Knicks war trotz Anlaufschwierigkeiten einmal mehr Jalen Brunson. Der Guard war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer des Abends.



Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in San Antonio statt. (car/sda)



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Diespielen in derihre Hochform auch zum Auftakt der Finalserie aus. Sie bezwingen dieauswärtsIm ersten Playoff-Finalspiel war die Siegesserie zwischenzeitlich in akuter Gefahr. Im dritten Viertel lagen die Knicks mit bis zu 14 Punkten im Rückstand. Doch die Gäste liessen sich auch dadurch nicht beirren. Am Ende dieses Abschnitts hatten sie den Ausgleich bewerkstelligt, und im vierten Viertel wendeten sie das Blatt endgültig zu ihren Gunsten.Herausragend aufseiten der Knicks war trotz Anlaufschwierigkeiten einmal mehr. Der Guard war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer des Abends.Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in San Antonio statt. (car/sda) Mario Cantaluppi wird Assistenztrainer beim FC Basel FC Basel nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor. Mario Cantaluppi, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner.



Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.



Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.



Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda)



Dernimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor., der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wirdFür den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.Dafür verlässt Assistenztrainer, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainerzum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda) Reusser verliert in den Bergen an Boden Marlen Reusser wird am Giro d’Italia in der ersten Bergetappe im Gesamtklassement zurückgebunden. Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Bergzeitfahren belegt die Bernerin in der 5. Etappe den 7. Rang.



Das Ziel in Sante Stefano di Cadore erreichte Reusser nach 146 km 53 Sekunden hinter der niederländischen Tagessiegerin Demi Vollering, die im Sprint einer Vierergruppe ihre Landsfrau Anna van der Breggen auf Platz 2 verwies. Van der Breggen verteidigte damit die Maglia Rosa erfolgreich, die sie tags zuvor mit ihrem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte.



Nun folgen zwei flachere Etappen, bevor am Wochenende die Entscheidung in den Bergen fällt. (car/sda)





wird amin der ersten Bergetappe im Gesamtklassement zurückgebunden. Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Bergzeitfahren belegt die Bernerin in derDas Ziel inerreichte Reusser nach 146 km 53 Sekunden hinter der niederländischen, die im Sprint einer Vierergruppe ihre Landsfrauauf Platz 2 verwies. Van der Breggen verteidigte damit die Maglia Rosa erfolgreich, die sie tags zuvor mit ihrem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte.Nun folgen zwei flachere Etappen, bevor am Wochenende die Entscheidung in den Bergen fällt. (car/sda)

Der Männerfinal amwird in jedem Fall mit italienischer Beteiligung stattfinden.undtreffen am Freitag in ihrem erstenaufeinander.Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmanngab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger(ATP 3) und der Tscheche(ATP 27). (car/sda/dpa)