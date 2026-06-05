Der Männerfinal am French Open
wird in jedem Fall mit italienischer Beteiligung stattfinden. Flavio Cobolli
und Matteo Arnaldi
treffen am Freitag in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal
aufeinander.
Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime
4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».
Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmann Matteo Berrettini
gab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.
Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.
Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev
(ATP 3) und der Tscheche Jakub Mensik
(ATP 27). (car/sda/dpa)
Der TSV 1860 München
muss erneut den Gang in die Regionalliga
antreten. Der Traditionsverein hat die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten.
«Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen», teilte der Klub am Mittwochabend mit. Dem Vernehmen nach sollen 2,7 Millionen Euro für die Lizenz fehlen. Der DFB muss den Fall noch abschliessend prüfen.
Wie der Verein nun mitteilte, sei es das Ziel, «den Geschäftsbetrieb geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit den Sponsoren eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.» (car/sda/dpa)
Die New York Knicks
spielen in der NBA
ihre Hochform auch zum Auftakt der Finalserie aus. Sie bezwingen die San Antonio Spurs
auswärts 105:95
.
Im ersten Playoff-Finalspiel war die Siegesserie zwischenzeitlich in akuter Gefahr. Im dritten Viertel lagen die Knicks mit bis zu 14 Punkten im Rückstand. Doch die Gäste liessen sich auch dadurch nicht beirren. Am Ende dieses Abschnitts hatten sie den Ausgleich bewerkstelligt, und im vierten Viertel wendeten sie das Blatt endgültig zu ihren Gunsten.
Herausragend aufseiten der Knicks war trotz Anlaufschwierigkeiten einmal mehr Jalen Brunson
. Der Guard war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer des Abends.
Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in San Antonio statt. (car/sda)
Der FC Basel
nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor. Mario Cantaluppi
, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner
.
Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.
Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler
, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin
zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.
Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda)
Marlen Reusser
wird am Giro d’Italia
in der ersten Bergetappe im Gesamtklassement zurückgebunden. Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Bergzeitfahren belegt die Bernerin in der 5. Etappe den 7. Rang
.
Das Ziel in Sante Stefano di Cadore
erreichte Reusser nach 146 km 53 Sekunden hinter der niederländischen Tagessiegerin Demi Vollering
, die im Sprint einer Vierergruppe ihre Landsfrau Anna van der Breggen
auf Platz 2 verwies. Van der Breggen verteidigte damit die Maglia Rosa erfolgreich, die sie tags zuvor mit ihrem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte.
Nun folgen zwei flachere Etappen, bevor am Wochenende die Entscheidung in den Bergen fällt. (car/sda)