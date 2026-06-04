Der Männerfinal am French Open wird in jedem Fall mit italienischer Beteiligung stattfinden. Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi treffen am Freitag in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal aufeinander.
Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».
Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmann Matteo Berrettini gab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.
Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.
Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 3) und der Tscheche Jakub Mensik (ATP 27). (car/sda/dpa)
Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».
Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmann Matteo Berrettini gab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.
Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.
Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 3) und der Tscheche Jakub Mensik (ATP 27). (car/sda/dpa)
Knicks auch beim Final-Auftakt im HochDie New York Knicks spielen in der NBA ihre Hochform auch zum Auftakt der Finalserie aus. Sie bezwingen die San Antonio Spurs auswärts 105:95.
Im ersten Playoff-Finalspiel war die Siegesserie zwischenzeitlich in akuter Gefahr. Im dritten Viertel lagen die Knicks mit bis zu 14 Punkten im Rückstand. Doch die Gäste liessen sich auch dadurch nicht beirren. Am Ende dieses Abschnitts hatten sie den Ausgleich bewerkstelligt, und im vierten Viertel wendeten sie das Blatt endgültig zu ihren Gunsten.
Herausragend aufseiten der Knicks war trotz Anlaufschwierigkeiten einmal mehr Jalen Brunson. Der Guard war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer des Abends.
Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in San Antonio statt. (car/sda)
Mario Cantaluppi wird Assistenztrainer beim FC BaselDer FC Basel nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor. Mario Cantaluppi, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner.
Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.
Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.
Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda)
Reusser verliert in den Bergen an BodenMarlen Reusser wird am Giro d’Italia in der ersten Bergetappe im Gesamtklassement zurückgebunden. Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Bergzeitfahren belegt die Bernerin in der 5. Etappe den 7. Rang.
Das Ziel in Sante Stefano di Cadore erreichte Reusser nach 146 km 53 Sekunden hinter der niederländischen Tagessiegerin Demi Vollering, die im Sprint einer Vierergruppe ihre Landsfrau Anna van der Breggen auf Platz 2 verwies. Van der Breggen verteidigte damit die Maglia Rosa erfolgreich, die sie tags zuvor mit ihrem Sieg im Zeitfahren übernommen hatte.
Nun folgen zwei flachere Etappen, bevor am Wochenende die Entscheidung in den Bergen fällt. (car/sda)
Sommer will mit Müller und Hummels portugiesichen Klub übernehmenEx-Nati-Goalie Yann Sommer will offenbar im portugiesischen Fussball als Investor einsteigen. Wie die Bild berichtet, steht der 37-Jährige gemeinsam mit den deutschen Fussballern Thomas Müller und Mats Hummels gemeinsam mit einer Investorengruppe den Klub Estrela Amadora übernehmen.
Der Klub aus der höchsten portugiesischen Liga war letzte Saison beinahe abgestiegen. Sommer, Müller und Hummels sollen dabei als strategische Investoren und Gesichter im öffentlichen Auftritt dienen. (abu/sda)
Golden Knights gewinnen erstes Spiel auswärtsDie Vegas Golden Knights entscheiden den Auftakt des Playoff-Finals für sich. Auswärts gewinnen sie gegen die Carolina Hurricanes 5:4. Für das entscheidende fünfte Tor sorgte Tomas Hertl dreieinhalb Minuten vor dem Ende des dritten Drittels. Der Tscheche traf wenige Minuten, nachdem Shayne Gostisbehere für die Carolina Hurricanes zum 4:4 ausgeglichen hatten. (abu/sda)
[CAR 4 - VGK (5)] Sissons makes a nice pass and Hertl goes top shelf for the late third period lead
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u/daKrut in
hockey
Österreich muss auf Christoph Baumgartner verzichtenÖsterreich muss bei der Weltmeisterschaft auf Offensivspieler Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-Jährige erlitt beim Aufwärmen für das Testspiel vom Montag in Wien gegen Tunesien (1:0) eine Oberschenkelverletzung, wie der österreichische Verband in einer Mitteilung vermeldete.
Für die Österreicher, die ihre erste WM seit 1998 bestreiten werden, ist der Ausfall ein herber Schlag. Der für Leipzig spielende Baumgartner war mit 13 Toren und 9 Assists der fünftbeste Skorer der abgelaufenen Bundesliga-Saison und mit 40 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Spieler im 26-Mann-Kader von Teamchef Ralf Rangnick.
Für Österreich beginnt die WM am 16. Juni mit dem Match gegen Jordanien. Die weiteren Gruppengegner sind Algerien und Weltmeister Argentinien. (nih/sda)
Marlen Reusser im Giro-Einzelzeitfahren auf dem PodestMarlen Reusser belegt beim Einzelzeitfahren des Giro d'Italia den 2. Platz. Die 34-jährige Schweizerin musste sich im norditalienischen Belluno nur der an diesem Tag unantastbaren Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben. Auf den 12,7 Kilometern und 700 zu überwindenden Höhenmetern verlor Reusser auf die Olympiasiegerin und frühere Weltmeisterin Van der Breggen 1:04 Minuten. Dritte der 4. Etappe wurde mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.
Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit dem schweren Sturz Mitte April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter Van der Breggen auf dem 2. Platz. (riz/sda)
Thuns Valmir Matoshi spielt neu für KosovoDer frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos.
Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. In 34 Spielen gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen. Mit dem Wechsel seiner Fussball-Nationalität von der Schweiz zum Kosovo folgt Matoshi den jüngsten Beispielen von Albian Hajdari und Leon Avdullahu. Am Sonntag standen fünf Spieler im Kader von Kosovo, die ihre Karriere im Nationalteam in Schweizer Juniorenauswahlen begonnen hatten. (riz/sda)