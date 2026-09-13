Fribourg-Gottéron muss sich auch im zweiten Heimspiel der Champions Hockey League geschlagen geben. Der Schweizer Meister verliert gegen Adler Mannheim 3:4.
Dreimal gingen die Freiburger vor 8869 Fans in Führung, immer wieder mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Drittel war es NHL-Zugang Patrick Brown, der für die erste Gästeführung sorgte. Darauf fand das Team von Trainer Roger Rönnberg keine Antwort mehr. Damit kassierte Gottéron zwei Tage nach dem 2:4 gegen Pilsen die nächste Heimniederlage.
Dank den beiden Auswärtserfolgen zum Auftakt ist Fribourg-Gottéron in der Champions Hockey League aber weiterhin auf Achtelfinal-Kurs. Die beiden letzten Partien der Ligaphase bestreitet Gottéron im Oktober mit einem Heimspiel gegen den HK Nitra aus der Slowakei und einem Gastspiel bei Herning Blue Fox aus Dänemark. (nih/sda)
Dreimal gingen die Freiburger vor 8869 Fans in Führung, immer wieder mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Drittel war es NHL-Zugang Patrick Brown, der für die erste Gästeführung sorgte. Darauf fand das Team von Trainer Roger Rönnberg keine Antwort mehr. Damit kassierte Gottéron zwei Tage nach dem 2:4 gegen Pilsen die nächste Heimniederlage.
Dank den beiden Auswärtserfolgen zum Auftakt ist Fribourg-Gottéron in der Champions Hockey League aber weiterhin auf Achtelfinal-Kurs. Die beiden letzten Partien der Ligaphase bestreitet Gottéron im Oktober mit einem Heimspiel gegen den HK Nitra aus der Slowakei und einem Gastspiel bei Herning Blue Fox aus Dänemark. (nih/sda)
🚨 GOAL 🚨— Champions Hockey League (@championshockey) September 13, 2026
Patrick Brown with the game-winner for @adlermannheim in this epic clash! 🦅#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/UVVAlErC2b