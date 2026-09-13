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Sportnews-Ticker: Fabienne Hoenke im 200-m-Final Achte

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Hoenke im 200-m-Final Achte +++ Enric Mas gewinnt die Vuelta

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.09.2026, 19:5713.09.2026, 21:20
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Hoenke im 200-m-Final Achte
Am dritten und letzten Tag der Ultimate Championships in Budapest standen aus Schweizer Sicht die 200-m-Läufe im Fokus. Fabienne Hoenke lief im Final auf Platz 8.

Für die 22-jährige Aargauerin war die Finalqualifikation das grosse Ziel – und dieses erreichte sie als Vierte ihres Halbfinallaufs. Der Final, in dem die entfesselte Melissa Jefferson-Wooden mit der drittbesten Zeit überhaupt brillierte (21,47), war dann die Zugabe für Hoenke. Die EM-Vierte und Siegerin von Weltklasse Zürich lief in 22,74 Sekunden ins Ziel. (lyn/sda)
Enric Mas Sieger der 81. Spanien-Rundfahrt
Enric Mas gewinnt die 81. Ausgabe der Vuelta. Der 31-jährige Spanier sorgt bei der dritten Grand Tour des Jahres für den ersten Triumph eines einheimischen Fahrers seit Alberto Contador 2014.

Mas übernahm nach dem sturzbedingten Ausfall von Topfavorit Tadej Pogacar in der 8. Etappe vom zweifachen Weltmeister das rote Leadertrikot und gab es bis zum Schluss der dreiwöchigen Rundfahrt nicht mehr ab. In der Gesamtwertung verwies er Primoz Roglic und Felix Gall auf die weiteren Podestplätze. (nih/sda)


Schweizer kassieren die dritte Niederlage an Volleyball-EM
Die Schweizer Volleyballer verlieren an der EM auch ihr drittes Gruppenspiel. Gegen die Türkei resultiert eine klare 0:3-Niederlage (23:25, 19:25, 19:25). Zwar ist die Türkei in der Weltrangliste klar besser positioniert, dennoch hatten sich die Schweizer mehr erhofft. Schliesslich waren auch die Türken mit zwei Niederlagen und ohne Punkte in das Turnier gestartet.

Damit ist das Erreichen der Achtelfinals nur noch theoretisch möglich. Vier Teams aus der Sechsergruppe, in der alle Spiele in Cluj-Napoca in Rumänien ausgetragen werden, ziehen in die K.o.-Phase ein.

Weiter geht es für die Schweiz am Montag mit dem Spiel gegen Deutschland, das seine drei bisherigen Partien gewonnen hat. Das letzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Dienstag gegen Lettland. (nih/sda)




BSV Bern übersteht im Europacup die erste Runde
Der BSV Bern steht im European Cup in der zweiten Runde. Er besiegt Maccabi Tel Aviv auch im Rückspiel vom Sonntag klar mit 40:25.

Bereits am Samstag hatten sich die Berner problemlos durchgesetzt (39:25). Sowohl Hin- als auch Rückspiel wurden in Gümligen ausgetragen.

Im dritthöchsten europäischen Wettbewerb steht im Oktober die zweite Runde auf dem Programm. Dann greift mit Pfadi Winterthur auch ein zweites Team aus der Schweiz in den Wettbewerb ein. (nih/sda)
Gottéron verliert auch das zweite Heimspiel
Fribourg-Gottéron muss sich auch im zweiten Heimspiel der Champions Hockey League geschlagen geben. Der Schweizer Meister verliert gegen Adler Mannheim 3:4.

Dreimal gingen die Freiburger vor 8869 Fans in Führung, immer wieder mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Drittel war es NHL-Zugang Patrick Brown, der für die erste Gästeführung sorgte. Darauf fand das Team von Trainer Roger Rönnberg keine Antwort mehr. Damit kassierte Gottéron zwei Tage nach dem 2:4 gegen Pilsen die nächste Heimniederlage.

Dank den beiden Auswärtserfolgen zum Auftakt ist Fribourg-Gottéron in der Champions Hockey League aber weiterhin auf Achtelfinal-Kurs. Die beiden letzten Partien der Ligaphase bestreitet Gottéron im Oktober mit einem Heimspiel gegen den HK Nitra aus der Slowakei und einem Gastspiel bei Herning Blue Fox aus Dänemark. (nih/sda)
Marc Marquez gewinnt und übernimmt die WM-Führung
Marc Marquez gewinnt den GP von San Marino in Misano vor seinem Bruder Alex und übernimmt die WM-Führung. Der bisherige Leader Jorge Martin wird nur Fünfter. Ducati-Fahrer Marquez und Martin weisen nach dem über 27 Runden ausgetragenen Rennen je 274 Punkte auf. Weil Marquez mehr Siege vorzuweisen hat, wird er als WM-Leader geführt.

Das Rennen hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Marco Bezzecchi, der ebenfalls auf den WM-Thron hätte steigen können, stürzte als Führender bereits in der ersten Runde. Dem Italiener rutschte in einer Kurve das Vorderrad weg, seine Aprilia schlitterte ins Kiesbett. Der Ausfall sollte auch Folgen für die italienischen Fans haben. Auf ihrem Terrain feierten die Spanier letztlich einen sechsfachen Sieg. (nih/sda)
WM-Gold für Anna Weinbeer
Anna Weinbeer ist zum ersten Mal Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon. Nach Silber im Vorjahr an der Heim-WM im Wallis triumphierte die 31-jährige Baslerin im italienischen Fiera di Primiero vor der Einheimischen Claudia Peretti und der Österreicherin Mona Mitterwallner.

Weinbeers Vorsprung belief sich nach 95 Kilometern, gespickt mit 4000 Höhenmetern, auf knapp vier Minuten. Bei den Männern schaffte es beim Sieg des Deutschen Andreas Seewald kein Schweizer in die Top 10. (nih/sda)
Zwei Meistertitel für die Aebersold-Geschwister
Simona und Fabian Aebersold feiern an der Schweizer Meisterschaft über die Mitteldistanz in La Côte-aux-Fées einen Doppelsieg. Die OL-Geschwister gewinnen Gold in ihren Kategorien.

Im technisch anspruchsvollen Jura-Gelände mit feinen Geländeformen, Dolinen sowie zahlreichen Steinen und Felsen waren sowohl präzise Navigation als auch hohes Lauftempo gefragt. Simona Aebersold gewann den Mitteldistanz-Titel bereits zum fünften Mal in Folge. Die 30:15 Minuten der Bernerin bedeuteten einen Vorsprung von 1:49 Minuten auf die zweitplatzierte Natalia Gemperle. Bronze ging an Paula Gross.

Auch Fabian Aebersold setzte seine Erfolgsserie fort und wurde zum dritten Mal hintereinander Schweizer Meister über die Mitteldistanz. Nach 31:55 Minuten erreichte er das Ziel zehn Sekunden vor Daniel Hubmann. Reto Egger gewann Bronze. (nih/sda)




Gladbach trennt sich von Polanski
Borussia Mönchengladbach hat sich nach dem Bundesliga-Fehlstart von Trainer Eugen Polanski getrennt. Dies gab der Klub einen Tag nach der 0:5-Niederlage in Freiburg am Samstag bekannt.

Die hohe Niederlage beim Europa-League-Teilnehmer war Gladbachs dritte im dritten Spiel. Der 40-jährige Polanski, der auch als Spieler für seinen Heimatklub tätig war und seine Trainerlaufbahn 2019 beim FC St. Gallen als Assistent von Peter Zeidler begann, hatte das Amt vor ziemlich genau einem Jahr von Gerardo Seoane übernommen. Auch Seoane, der inzwischen wieder die Young Boys trainiert, hatte seinen Posten im Zuge eines Fehlstarts bereits nach dem dritten Spieltag räumen müssen.

Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Jan-Moritz Lichte den Trainerjob interimistisch und wird damit wohl auch am kommenden Samstag gegen Mainz auf der Bank sitzen. (nih/sda)
Kartal bleibt doch Fenerbahces Trainer
Nach der Verwirrung um seinen zwischenzeitlichen Rücktritt hat Fenerbahces Trainer Ismail Kartal am Samstag beim türkischen Spitzenklub die Arbeit wieder aufgenommen. Der Verein zeigte auf X Bilder vom Training vor dem nächsten Ligaspiel gegen Gaziantep.

Am Donnerstag hatte der 65-Jährige unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle.

Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Klub reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde. (nih/sda/dpa)
Schweizer 3x3-Team scheitert in Antwerpen
Die Schweizer 3x3-Basketballer sind an der EM in Antwerpen in der Gruppenphase ausgeschieden. Jonathan Kazadi, Jonathan Dubas sowie die Brüder Natan und Thomas Jurkovitz verloren gegen Belgien 16:19 und gegen Serbien 13:22.

Gegen Belgien holten die Schweizer einen 1:9-Rückstand auf und glichen 24 Sekunden vor Schluss zum 16:16 aus. Ein Korb von Foerts und zwei Freiwürfe besiegelten jedoch die Niederlage. Gegen Serbien hielten die Schweizer nur zu Beginn mit. (nih/sda)
Stragiotti holt EM-Titel im Formula Kite
Gian Stragiotti hat an der EM im türkischen Akyaka den Titel im Formula Kite gewonnen. Der 18-jährige Zürcher belegte in der Regatta zwar hinter seinem Trainingspartner Max Maeder aus Singapur den 2. Platz, war damit aber bester Europäer.

Maeder, der auch den Schweizer Pass besitzt, ist der Dominator der Szene und gewann bereits dreimal den WM-Titel. Karl Mäder rundete das starke Schweizer Ergebnis mit Rang 6 ab.

Bei den Frauen gewann Elena Lengwiler die Bronzemedaille. Die 29-Jährige siegte am letzten Wettkampftag im ersten Finallauf, wurde danach aber wegen eines Frühstarts disqualifiziert. Damit klassierte sie sich als drittbeste Europäerin. (nih/sda)


Mas vor Vuelta-Gesamtsieg
Enric Mas hat auf der Königsetappe die Attacken der Konkurrenz unter Kontrolle gehalten und steht mit dem Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt vor dem grössten Erfolg seiner Karriere. Der 31-Jährige liegt vor der Schlussetappe 2:15 Minuten vor Primoz Roglic und wäre der erste Spanier mit einem Vuelta-Sieg seit Alberto Contadors Triumph 2014.

Den Tagessieg auf den 186 Kilometern von La Calahorra nach Collado del Alguacil, die mit 4850 Höhenmeter versehen waren, sicherte sich der 36 Jahre alte Spanier Mikel Landa als Solist. Zweiter wurde der Norweger Tobias Johannessen vor dem Belgier Ramses Debruyne. Mas war mit den anderen Favoriten auf den Gesamtsieg – neben Roglic auch der drittplatzierte Österreicher Felix Gall -–bereits nach dem zweiten von fünf Anstiegen etwa 80 Kilometer vor dem Ziel isoliert.

Die Schlussetappe über nur 112 Kilometer endet am Sonntag in Granada. Nach rund 70 Kilometern wird erstmals die Ziellinie überquert, es folgen vier Schlussrunden. Gerüchten zufolge soll das Rennen vor der letzten Runde neutralisiert werden und die Gesamtwertung feststehen. Es würde dann nur noch um den Etappensieg gehen. Grund für den Schritt, der bislang nicht offiziell bestätigt ist, soll die Sicherheit der Fahrer sein. (nih/sda/dpa)
Norris gewinnt das Qualifying
Lando Norris startet beim GP von Spanien aus der Pole-Position. Der McLaren-Fahrer setzt sich im Qualifying knapp vor WM-Leader Kimi Antonelli durch. Damit war der 26-Jährige in den letzten vier Qualifyings zum dritten Mal der Schnellste.

Hinter Norris und Antonelli folgen Max Verstappen sowie das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf den Rängen 3 bis 5. George Russell, Mercedes-Teamkollege und in der Gesamtwertung erster Verfolger von Antonelli, folgt auf Platz 6. Die Audi-Fahrer Nico Hülkenberg (11.) und Gabriel Bortoleto (12.) werden aus der sechsten Reihe starten.

Das Rennen, das erstmals auf dem Circuito de Madring in der spanischen Hauptstadt Madrid durchgeführt wird, beginnt am Sonntag um 15 Uhr. (nih/sda)


Unfallgefahr und viel Lärm um den Lärm: Die neue Formel-1-Strecke in Madrid hat es in sich
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Marquez holt sich den Sprintsieg
Marc Marquez hat den Sprint zum Grand Prix von San Marino in Misano gewonnen. Der Ducati-Fahrer setzte sich am Samstag vor Marco Bezzecchi und WM-Leader Jorge Martin durch.

Mit seinem sechsten Sprintsieg in dieser Saison verkürzte Marquez seinen Rückstand auf Martin im WM-Klassement auf 14 Punkte. Martin führt mit 263 Punkten vor Marquez (249) und Bezzecchi (241).

Bezzecchi hatte sich zuvor die Pole-Position für den Grand Prix vom Sonntag gesichert. Der 27-Runden-Hauptlauf beginnt um 14.00 Uhr. (nih/sda)
Union verliert unter Lustrinelli gegen Schalke
Für Mauro Lustrinelli, Thuns letztjährigen Meistercoach, wird die Lage bei Union Berlin schon nach drei Runden ungemütlich. Union Berlin verliert das Heimspiel gegen Schalke mit 1:3 und bleibt sieglos. (cpf/sda)
Werro locker im Final
Audrey Werro zeigt sich auch bei der Premiere der Ultimate Championships in Budapest in toller Form. Die Europameisterin über 800 m qualifiziert sich souverän für den Final vom Samstag. Sie lief in 1:59,05 Minuten vor Femke Broeders-Bol als Erste ihres Halbfinallaufs ins Ziel. (sda/cpf)


(Archivbild)
Nora Meister mit dem dritten Gold-Streich
Nora Meister sorgt an den Para-Schwimm-Europameisterschaften in Kocaeli für einen goldenen Abschluss aus Schweizer Sicht. Die Aargauerin kürt sich auch über 50 m Crawl zur Europameisterin. Nach einmal Silber und zweimal Gold gewann Nora Meister an den kontinentalen Titelkämpfen im Nordwesten der Türkei ihre vierte Medaille. Damit kommt sie auf dieselbe Ausbeute wie an der EM 2024. (cpf/sda)


Mas verteidigt Vuelta-Führung
Der Spanier Enric Mas verteidigt seine Führung im Gesamtklassement in der 19. Etappe der Vuelta mit Bergankunft erfolgreich. Den Sieg im mit 210,8 Kilometern längsten Teilstück dieser 81. Spanien-Rundfahrt sicherte sich der Ire Eddie Dunbar. (cpf/sda)
Schweizer Beachsoccer-Nati steht im EM-Halbfinal
Erfolg für die Schweizer Beachsoccer. Die Nationalmannschaft gewinnt im dritten Gruppenspiel gegen Belarus knapp mit 7:6 und beendet die Gruppenphase mindestens auf dem zweiten Platz. Kurz vor Schluss führten die Belarussen zwar noch mit 5:6, aber die Schweizer drehten die Partie innert 40 Sekunden dank Treffern von Hodel und Jérôme Knöpfli.

Am Samstag findet bereits der Halbfinal statt. Die Schweiz wird im italienischen Viareggio entweder auf Dänemark oder Gastgeber Italien treffen. Die Frauen-Nati ist nach einer 2:7-Niederlage gegen Portugal in der Gruppenphase ausgeschieden. (riz)
Nationaltrainer Schönbeck tritt nach WM zurück
Johan Schönbeck tritt nach der WM im Finnland als Nationaltrainer der Schweizer Unihockey-Männer zurück. Damit wird im Dezember die Amtszeit des Schweden nach vier Jahren enden. Schönbeck will sich in Zukunft vermehrt der Familie widmen, die derzeit in Växjö lebt. Zudem liess er per Communiqué durchblicken, dass ihm die Arbeit mit einem Klub eher behagt. (nih/sda)


Küng verlässt Vuelta zugunsten der WM-Vorbereitung
Der Radprofi Stefan Küng beendete die Vuelta vorzeitig. Der Thurgauer will sich optimal auf die Weltmeisterschaften in Montreal vorbereiten, wie sein Schweizer Team Tudor am Freitag mitteilte.

Küng hatte am Donnerstag das Zeitfahren gewonnen, den Kräfteverschleiss auf den zwei entscheidenden Bergetappen vom Freitag und Samstag will er sich ersparen. In Montreal wird der 32-Jährige im Einzelzeitfahren, in der Mixed-Staffel und im Strassenrennen antreten. Die Titelkämpfe beginnen am 20. September. (nih/sda)
2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta
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Kevin Fiala nochmals operiert
Nach seiner schweren Beinverletzung bei den Olympischen Spielen in Mailand musste der Schweizer NHL-Stürmer Kevin Fiala noch einmal operiert werden. Wie die Los Angeles Kings mitteilen, stehe die Prozedur im Zusammenhang mit der ursprünglichen Verletzung. Fiala werde damit den Start des Trainingscamps, das in exakt einer Woche beginnt, verpassen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch nicht bekannt und hängt vom Heilungsprozess ab. (abu)
Silvana Tirinzoni wird Nationaltrainerin in Südkorea
Silvana Tirinzoni hat wenige Monate nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport eine neue Aufgabe. Die 47-jährige Schweizerin übernimmt als Cheftrainerin die südkoreanischen Curling-Nationalmannschaften.

Dies geht aus einem Instagram-Post von koreacurling hervor. Demnach hat Tirinzoni ihre neue Tätigkeit am 1. September aufgenommen, nachdem die nötigen Formalitäten abgeschlossen worden waren. Gemäss der Tageszeitung «The Chosun Daily» wird sie ab der Saison 2026/27 alle Nationalmannschafts-Kategorien betreuen, darunter die Vierer-Teams der Männer und Frauen sowie das Mixed-Doppel. (nih/sda)
Mutter von BVB-Jungstar Karetsas gibt Update
Beim Champions-League-Spiel gegen Villarreal sorgte Konstantinos Karetsas bei allen BVB-Fans für einen Schreckmoment. Nach weniger als einer halben Stunde griff sich der 18-jährige Grieche an die Brust, ging zu Boden und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Die Kreislaufbeschwerden seien wohl auf Dehydrierung zurückzuführen gewesen, erklärte seine Mutter nun der belgischen Zeitung Het Niewusblad. Karetsas konnte das Spital nun verlassen.

BVB-Sportdirektor Ole Book gab bereits am gestrigen Donnerstag ein Update. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen», erklärte Book. Prognosen werde es erst nach den weiterführenden Untersuchungen geben. «Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein.»

Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga am Samstag Aufsteiger Paderborn. Das Ziel wird der dritte Sieg im dritten Ligaspiel sein – auch ohne den Neuzugang von Genk. (nih)
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