Am dritten und letzten Tag der Ultimate Championships in Budapest standen aus Schweizer Sicht die 200-m-Läufe im Fokus. Fabienne Hoenke lief im Final auf Platz 8.
Für die 22-jährige Aargauerin war die Finalqualifikation das grosse Ziel – und dieses erreichte sie als Vierte ihres Halbfinallaufs. Der Final, in dem die entfesselte Melissa Jefferson-Wooden mit der drittbesten Zeit überhaupt brillierte (21,47), war dann die Zugabe für Hoenke. Die EM-Vierte und Siegerin von Weltklasse Zürich lief in 22,74 Sekunden ins Ziel. (lyn/sda)
Für die 22-jährige Aargauerin war die Finalqualifikation das grosse Ziel – und dieses erreichte sie als Vierte ihres Halbfinallaufs. Der Final, in dem die entfesselte Melissa Jefferson-Wooden mit der drittbesten Zeit überhaupt brillierte (21,47), war dann die Zugabe für Hoenke. Die EM-Vierte und Siegerin von Weltklasse Zürich lief in 22,74 Sekunden ins Ziel. (lyn/sda)