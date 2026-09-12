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Lugano punktet dank Ajeti gegen YB und bleibt Leader der Super League

LUGANO, SWITZERLAND - SEPTEMBER 12: Albian Ajeti of Lugano celebrates his goal during the Swiss Super League football match between FC Lugano and Young Boys at AIL Arena on September 12, 2026 in Lugan ...
Er sicherte Lugano den Punkt gegen YB: Albian Ajeti traf zum 2:2.Bild: www.imago-images.de

Kein Sieger im Spitzenkampf: Lugano punktet gegen YB und bleibt Leader

Die Young Boys verpassen im Spitzenkampf beim FC Lugano den Auswärtssieg knapp. In einer ereignisreichen Partie in der mit 8029 Zuschauern ausverkauften AIL Arena trennen sich die beiden Teams 2:2. YB drehte dabei einen frühen Rückstand, musste in der Schlussphase aber den Ausgleich hinnehmen.
12.09.2026, 17:5012.09.2026, 21:08

Der Start ins Spiel misslang den Bernern komplett. Bereits in der zweiten Minute nutzte Daniel dos Santos die Unsicherheiten in der YB-Defensive. Nach einem Eckball brachten Edimilson Fernandes, Alan Virginius und Isaac Schmidt den Ball nacheinander nicht aus der Gefahrenzone, Dos Santos schoss Lugano per Direktabnahme zur Führung.

Der frühe Führungstreffer der Gastgeber.Video: SRF

Die Berner fingen sich in der Folge und übernahmen das Spieldiktat. In der 28. Minute flankte Bukinac in den Strafraum. Christian Fassnacht legte per Kopf ab auf Samuel Essende, der zum 1:1 einschob. Kurz vor der Pause erhöhte YB den Druck – und belohnte sich. Nach einem spektakulären Fallrückzieher von Alvyn Sanches verwertete Fassnacht den Abpraller zum 1:2 (45.). Es war bereits das vierte Saisontor des Zürchers.

Fassnacht tritt nach Sanches' Fallrückzieher als Vollstrecker auf.Video: SRF

In der zweiten Halbzeit kam bei Lugano der neu von Regensburg verpflichtete Felix Gebhardt zu seinem Debüt, weil von Ballmoos verletzungsbedingt in der Kabine bleiben musste. Gefordert wurde aber je länger je mehr sowieso sein Gegenüber Marvin Keller. Und in der 80. Minute konnte sich auch der YB-Goalie nicht mehr erfolgreich wehren, als Albian Ajeti, die Neuverpflichtung aus Basel, schon zum zweiten Mal mit einem späten Tor für Gefühlseruptionen sorgte.

Damit hält Lugano die Young Boys auf Abstand, und YB verpasst den ersten Sieg im Tessin seit 2022.

Lugano - Young Boys 2:2 (1:2)
8029 Zuschauer. SR Gianforte.
Tore: 2. Daniel Dos Santos (Papadopoulos) 1:0. 28. Essende (Fassnacht) 1:1. 45. Fassnacht 1:2. 80. Ajeti (Moncada) 2:2.
Lugano: Von Ballmoos (46. Gebhardt); Papadopoulos, Mai (67. Ajeti), Delcroix; Karimow, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos, Cimignani (68. Alioski); Steffen (21. Pihlström), Moncada (89. Castro).
Young Boys: Keller; Schmidt (46. Blum), Lauper (86. Jenz), Benito, Bukinac; Gigovic (86. Pech), Fernandes; Fassnacht, Sanches, Virginius (65. Guirassy); Essende (81. Sène).
Verwarnungen: 49. Mai, 61. Lauper, 62. Papadopoulos, 75. Daniel Dos Santos. (nih/sda)

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