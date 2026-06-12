Der Franzose Pierre Gasly wird im Grand Prix von Monaco nun doch als Dritter gewertet. Dies teilt der Automobil-Weltverband FIA fünf Tage nach dem Formel-1-Rennen im Fürstentum mit.
Gasly hatte die Ziellinie am vergangenen Sonntag im Alpine als Dritter überquert. Nachträglich war er jedoch wegen zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse um 0,1 respektive 0,4 km/h mit zwei Fünf-Sekunden-Strafen belegt worden und dadurch auf Rang 7 zurückgefallen. Alpine legte gegen die Sanktionen Einspruch ein und bekam nun recht. Grund dafür war ein Fehler bei der Zeitmessung, weshalb die Strafen annulliert wurden. Gasly wird damit hinter Sieger Kimi Antonelli im Mercedes und Lewis Hamilton im Ferrari wieder als Dritter klassiert. Sein Landsmann Isack Hadjar muss als Vierter dagegen weiter auf den ersten Podestplatz mit Red Bull warten. (riz/sda/afp)
Gasly hatte die Ziellinie am vergangenen Sonntag im Alpine als Dritter überquert. Nachträglich war er jedoch wegen zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse um 0,1 respektive 0,4 km/h mit zwei Fünf-Sekunden-Strafen belegt worden und dadurch auf Rang 7 zurückgefallen. Alpine legte gegen die Sanktionen Einspruch ein und bekam nun recht. Grund dafür war ein Fehler bei der Zeitmessung, weshalb die Strafen annulliert wurden. Gasly wird damit hinter Sieger Kimi Antonelli im Mercedes und Lewis Hamilton im Ferrari wieder als Dritter klassiert. Sein Landsmann Isack Hadjar muss als Vierter dagegen weiter auf den ersten Podestplatz mit Red Bull warten. (riz/sda/afp)