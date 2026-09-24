Georgien trennt sich von seinem Nationaltrainer Willy Sagnol. Der Verband gab die Trennung am Samstag bekannt, einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Nordirland in der Nations League.
Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte er 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte. Zuvor hatte der ehemalige französische Internationale das U21-Nationalteam Frankreichs, Bordeaux und als Interimscoach auch für kurze Zeit Bayern München gecoacht.
Bis Ende 2028 wird die georgische Nationalmannschaft nun von Ramaz Svanadze trainiert. Bis anhin war dieser Coach der U21 von Georgien, mit der er zweimal die EM-Endrunde erreichte. (sda/afp)
Sagnol war seit Februar 2021 Trainer der georgischen Nationalmannschaft. Einen historischen Erfolg erreichte er 2024, als er das Land in die K.o.-Runde der EM führte. Zuvor hatte der ehemalige französische Internationale das U21-Nationalteam Frankreichs, Bordeaux und als Interimscoach auch für kurze Zeit Bayern München gecoacht.
Bis Ende 2028 wird die georgische Nationalmannschaft nun von Ramaz Svanadze trainiert. Bis anhin war dieser Coach der U21 von Georgien, mit der er zweimal die EM-Endrunde erreichte. (sda/afp)