Der Männerfinal amwird in jedem Fall mit italienischer Beteiligung stattfinden.undtreffen am Freitag in ihrem erstenaufeinander.Cobolli setzte sich im Viertelfinal gegen den als Nummer 4 gesetzten Kanadier4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch. Der 24-jährige Italiener wird am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstossen, auch deshalb sprach er von der «besten Woche meines Lebens».Als nächster Gegner wartet Landsmann Matteo Arnaldi. Auch für ihn wird es der erste Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe sein. Nach seinen kräftezehrenden Partien in den vorherigen Runden musste Arnaldi im Viertelfinal ausnahmsweise nicht über die volle Distanz gehen. Sein Landsmanngab beim Stand von 5:7, 2:5 verletzt auf. Der Wimbledon-Finalist von 2021 klagte über Probleme am linken Oberschenkel.Der Erfolgslauf der Italiener in Paris ist umso bemerkenswerter, als der Weltranglistenerste und Turnierfavorit Jannik Sinner bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war. Zudem hatte Lorenzo Musetti verletzungsbedingt auf die Teilnahme beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres verzichten müssen.Den anderen Halbfinal bestreiten der deutsche Olympiasieger(ATP 3) und der Tscheche(ATP 27). (car/sda/dpa)