Der FC Basel
nimmt im Hinblick auf die kommende Saison Veränderungen im Trainerstaff vor. Mario Cantaluppi
, der als Spieler mit dem FCB dreimal Meister und zweimal Cupsieger wurde, wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner
.
Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, nachdem er nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung zuletzt etwas über eine halbe Saison lang im Nachwuchs des FC Winterthur tätig war.
Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler
, der erst auf die abgelaufene Saison hin unter Cheftrainer Ludovic Magnin
zum FCB zurückgekehrt war, den Klub bereits wieder.
Nach einer enttäuschenden Saison hat der FCB Veränderungen im sportlichen Bereich angekündigt. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass Valentin Stocker als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft gemeinsam mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann eine Art Doppelspitze in der sportlichen Gesamtführung der Profis bilden wird. (car/sda)