Die Carolina Hurricanes gleichen im Playoff-Final der NHL gegen die Vegas Golden Knights dank eines hart erarbeiteten Sieges aus. Nach dem 5:3-Auswärtserfolg in Las Vegas steht es in der Best-of-7-Serie 2:2.
Die Partie in der Nacht zum Mittwoch verlief sehr unterhaltsam. So erzielte der Hurricane-Spieler Jordan Staal sein zweites Tor zum 4:3 im Fallen. Oder die Golden Knights hatten Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Brayden McNabb im ersten Drittel nicht zählte, weil der Puck die Linie erst Sekundenbruchteile nach der Pausensirene überquerte. Auch war die Partie nach dem 2:0 für Carolina nach nur dreieinhalb Minuten schnell lanciert. (riz/sda/dpa)
Die Partie in der Nacht zum Mittwoch verlief sehr unterhaltsam. So erzielte der Hurricane-Spieler Jordan Staal sein zweites Tor zum 4:3 im Fallen. Oder die Golden Knights hatten Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Brayden McNabb im ersten Drittel nicht zählte, weil der Puck die Linie erst Sekundenbruchteile nach der Pausensirene überquerte. Auch war die Partie nach dem 2:0 für Carolina nach nur dreieinhalb Minuten schnell lanciert. (riz/sda/dpa)