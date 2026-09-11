Nach der Verwirrung um seinen zwischenzeitlichen Rücktritt hat Fenerbahces Trainer Ismail Kartal am Samstag beim türkischen Spitzenklub die Arbeit wieder aufgenommen. Der Verein zeigte auf X Bilder vom Training vor dem nächsten Ligaspiel gegen Gaziantep.
Am Donnerstag hatte der 65-Jährige unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle.
Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Klub reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde. (nih/sda/dpa)
Am Donnerstag hatte der 65-Jährige unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle.
Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Klub reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde. (nih/sda/dpa)