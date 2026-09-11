Beim Champions-League-Spiel gegen Villarreal sorgtebei allen BVB-Fans für einen Schreckmoment. Nach weniger als einer halben Stunde griff sich der 18-jährige Grieche an die Brust, ging zu Boden und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Dieseien wohl aufzurückzuführen gewesen, erklärte seine Mutter nun der belgischen Zeitung Het Niewusblad. Karetsas konnte das Spital nun verlassen.BVB-Sportdirektor Ole Book gab bereits am gestrigen Donnerstag ein Update. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen», erklärte Book. Prognosen werde es erst nach dengeben. «Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein.»Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga am Samstag Aufsteiger. Das Ziel wird der dritte Sieg im dritten Ligaspiel sein – auch ohne den Neuzugang von Genk. (nih)