Anna Weinbeer ist zum ersten Mal Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon. Nach Silber im Vorjahr an der Heim-WM im Wallis triumphierte die 31-jährige Baslerin im italienischen Fiera di Primiero vor der Einheimischen Claudia Peretti und der Österreicherin Mona Mitterwallner.
Weinbeers Vorsprung belief sich nach 95 Kilometern, gespickt mit 4000 Höhenmetern, auf knapp vier Minuten. Bei den Männern schaffte es beim Sieg des Deutschen Andreas Seewald kein Schweizer in die Top 10. (nih/sda)
Weinbeers Vorsprung belief sich nach 95 Kilometern, gespickt mit 4000 Höhenmetern, auf knapp vier Minuten. Bei den Männern schaffte es beim Sieg des Deutschen Andreas Seewald kein Schweizer in die Top 10. (nih/sda)