MAXIM VAN GILS



116 days ago today stage win in 🇫🇷

fractured pelvic and shoulder #TourAuvergneRhoneAlpes (📺)pic.twitter.com/lqh3fgRPBQ — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 12, 2026

Die erste von drei Bergetappen bei dergeht an den Belgiervom Team Red Bull Bora-Hansgrohe. Er setzte sich im Sprint gegen den Norweger Tobias Halland Johannessen durch. Der Schweizergehörte zu den Ausreissern, konnte aber in den letzten Kilometern nicht ganz mithalten. Er erreichte das Ziel alsVan Gils' australischer Mannschaftskollegeholte sich als Etappendritter das Leadertrikot. Paul Seixas, der Favorit der Rundfahrt, konnte im Schlussaufstieg etwas Zeit auf fast alle seine Konkurrenten um den Gesamtsieg herausholen. Nur der Mexikaner Isaac del Toro konnte das Tempo des jungen Franzosen mithalten. (ram/sda)