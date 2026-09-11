Gian Stragiotti hat an der EM im türkischen Akyaka den Titel im Formula Kite gewonnen. Der 18-jährige Zürcher belegte in der Regatta zwar hinter seinem Trainingspartner Max Maeder aus Singapur den 2. Platz, war damit aber bester Europäer.
Maeder, der auch den Schweizer Pass besitzt, ist der Dominator der Szene und gewann bereits dreimal den WM-Titel. Karl Mäder rundete das starke Schweizer Ergebnis mit Rang 6 ab.
Bei den Frauen gewann Elena Lengwiler die Bronzemedaille. Die 29-Jährige siegte am letzten Wettkampftag im ersten Finallauf, wurde danach aber wegen eines Frühstarts disqualifiziert. Damit klassierte sie sich als drittbeste Europäerin. (nih/sda)
Maeder, der auch den Schweizer Pass besitzt, ist der Dominator der Szene und gewann bereits dreimal den WM-Titel. Karl Mäder rundete das starke Schweizer Ergebnis mit Rang 6 ab.
Bei den Frauen gewann Elena Lengwiler die Bronzemedaille. Die 29-Jährige siegte am letzten Wettkampftag im ersten Finallauf, wurde danach aber wegen eines Frühstarts disqualifiziert. Damit klassierte sie sich als drittbeste Europäerin. (nih/sda)