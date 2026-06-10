Skitourenrennen werden voraussichtlich auch 2030 bei den Winterspielen in Frankreich Teil des Olympiaprogramms sein. Die IOC-Exekutive empfiehlt die neuerliche Aufnahme, nachdem die zuständige Kommission die Erfahrungen der Premiere der Disziplin in Italien evaluiert hatte. Das gab das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch bekannt. Abgesegnet werden soll die neuerliche Aufnahme bei der IOC-Session Ende Juni.
Zusätzlich zu den Sprints und der Mixed-Staffel sind laut dem aktuellen Vorschlag im Skitourenrennen auch Einzelrennen für Frauen und Männer geplant. An den vergangenen Olympischen Spielen in Italien hatte Marianne Fatton im Sprint für die Schweiz Gold gewonnen. Wenige Tage später holte sie mit Jon Kistler in der Staffel zudem Silber. (abu)
Zusätzlich zu den Sprints und der Mixed-Staffel sind laut dem aktuellen Vorschlag im Skitourenrennen auch Einzelrennen für Frauen und Männer geplant. An den vergangenen Olympischen Spielen in Italien hatte Marianne Fatton im Sprint für die Schweiz Gold gewonnen. Wenige Tage später holte sie mit Jon Kistler in der Staffel zudem Silber. (abu)