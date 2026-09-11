Marc Marquez hat den Sprint zum Grand Prix von San Marino in Misano gewonnen. Der Ducati-Fahrer setzte sich am Samstag vor Marco Bezzecchi und WM-Leader Jorge Martin durch.
Mit seinem sechsten Sprintsieg in dieser Saison verkürzte Marquez seinen Rückstand auf Martin im WM-Klassement auf 14 Punkte. Martin führt mit 263 Punkten vor Marquez (249) und Bezzecchi (241).
Bezzecchi hatte sich zuvor die Pole-Position für den Grand Prix vom Sonntag gesichert. Der 27-Runden-Hauptlauf beginnt um 14.00 Uhr. (nih/sda)
Mit seinem sechsten Sprintsieg in dieser Saison verkürzte Marquez seinen Rückstand auf Martin im WM-Klassement auf 14 Punkte. Martin führt mit 263 Punkten vor Marquez (249) und Bezzecchi (241).
Bezzecchi hatte sich zuvor die Pole-Position für den Grand Prix vom Sonntag gesichert. Der 27-Runden-Hauptlauf beginnt um 14.00 Uhr. (nih/sda)