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Sportnews-Ticker: Marc Marquez gewinnt MotoGP-Sprint in San Marino

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Marquez gewinnt Sprint in San Marino +++ Werro locker im Final

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
11.09.2026, 15:5412.09.2026, 16:04
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Marquez holt sich den Sprintsieg
Marc Marquez hat den Sprint zum Grand Prix von San Marino in Misano gewonnen. Der Ducati-Fahrer setzte sich am Samstag vor Marco Bezzecchi und WM-Leader Jorge Martin durch.

Mit seinem sechsten Sprintsieg in dieser Saison verkürzte Marquez seinen Rückstand auf Martin im WM-Klassement auf 14 Punkte. Martin führt mit 263 Punkten vor Marquez (249) und Bezzecchi (241).

Bezzecchi hatte sich zuvor die Pole-Position für den Grand Prix vom Sonntag gesichert. Der 27-Runden-Hauptlauf beginnt um 14.00 Uhr. (nih/sda)
Union verliert unter Lustrinelli gegen Schalke
Für Mauro Lustrinelli, Thuns letztjährigen Meistercoach, wird die Lage bei Union Berlin schon nach drei Runden ungemütlich. Union Berlin verliert das Heimspiel gegen Schalke mit 1:3 und bleibt sieglos. (cpf/sda)
Werro locker im Final
Audrey Werro zeigt sich auch bei der Premiere der Ultimate Championships in Budapest in toller Form. Die Europameisterin über 800 m qualifiziert sich souverän für den Final vom Samstag. Sie lief in 1:59,05 Minuten vor Femke Broeders-Bol als Erste ihres Halbfinallaufs ins Ziel. (sda/cpf)


(Archivbild)
Nora Meister mit dem dritten Gold-Streich
Nora Meister sorgt an den Para-Schwimm-Europameisterschaften in Kocaeli für einen goldenen Abschluss aus Schweizer Sicht. Die Aargauerin kürt sich auch über 50 m Crawl zur Europameisterin. Nach einmal Silber und zweimal Gold gewann Nora Meister an den kontinentalen Titelkämpfen im Nordwesten der Türkei ihre vierte Medaille. Damit kommt sie auf dieselbe Ausbeute wie an der EM 2024. (cpf/sda)


Mas verteidigt Vuelta-Führung
Der Spanier Enric Mas verteidigt seine Führung im Gesamtklassement in der 19. Etappe der Vuelta mit Bergankunft erfolgreich. Den Sieg im mit 210,8 Kilometern längsten Teilstück dieser 81. Spanien-Rundfahrt sicherte sich der Ire Eddie Dunbar. (cpf/sda)
Schweizer Beachsoccer-Nati steht im EM-Halbfinal
Erfolg für die Schweizer Beachsoccer. Die Nationalmannschaft gewinnt im dritten Gruppenspiel gegen Belarus knapp mit 7:6 und beendet die Gruppenphase mindestens auf dem zweiten Platz. Kurz vor Schluss führten die Belarussen zwar noch mit 5:6, aber die Schweizer drehten die Partie innert 40 Sekunden dank Treffern von Hodel und Jérôme Knöpfli.

Am Samstag findet bereits der Halbfinal statt. Die Schweiz wird im italienischen Viareggio entweder auf Dänemark oder Gastgeber Italien treffen. Die Frauen-Nati ist nach einer 2:7-Niederlage gegen Portugal in der Gruppenphase ausgeschieden. (riz)
Nationaltrainer Schönbeck tritt nach WM zurück
Johan Schönbeck tritt nach der WM im Finnland als Nationaltrainer der Schweizer Unihockey-Männer zurück. Damit wird im Dezember die Amtszeit des Schweden nach vier Jahren enden. Schönbeck will sich in Zukunft vermehrt der Familie widmen, die derzeit in Växjö lebt. Zudem liess er per Communiqué durchblicken, dass ihm die Arbeit mit einem Klub eher behagt. (nih/sda)


Küng verlässt Vuelta zugunsten der WM-Vorbereitung
Der Radprofi Stefan Küng beendete die Vuelta vorzeitig. Der Thurgauer will sich optimal auf die Weltmeisterschaften in Montreal vorbereiten, wie sein Schweizer Team Tudor am Freitag mitteilte.

Küng hatte am Donnerstag das Zeitfahren gewonnen, den Kräfteverschleiss auf den zwei entscheidenden Bergetappen vom Freitag und Samstag will er sich ersparen. In Montreal wird der 32-Jährige im Einzelzeitfahren, in der Mixed-Staffel und im Strassenrennen antreten. Die Titelkämpfe beginnen am 20. September. (nih/sda)
2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta
2. Etappensieg an einer Grand Tour: Küng gewinnt Zeitfahren an der Vuelta
Kevin Fiala nochmals operiert
Nach seiner schweren Beinverletzung bei den Olympischen Spielen in Mailand musste der Schweizer NHL-Stürmer Kevin Fiala noch einmal operiert werden. Wie die Los Angeles Kings mitteilen, stehe die Prozedur im Zusammenhang mit der ursprünglichen Verletzung. Fiala werde damit den Start des Trainingscamps, das in exakt einer Woche beginnt, verpassen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch nicht bekannt und hängt vom Heilungsprozess ab. (abu)
Silvana Tirinzoni wird Nationaltrainerin in Südkorea
Silvana Tirinzoni hat wenige Monate nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport eine neue Aufgabe. Die 47-jährige Schweizerin übernimmt als Cheftrainerin die südkoreanischen Curling-Nationalmannschaften.

Dies geht aus einem Instagram-Post von koreacurling hervor. Demnach hat Tirinzoni ihre neue Tätigkeit am 1. September aufgenommen, nachdem die nötigen Formalitäten abgeschlossen worden waren. Gemäss der Tageszeitung «The Chosun Daily» wird sie ab der Saison 2026/27 alle Nationalmannschafts-Kategorien betreuen, darunter die Vierer-Teams der Männer und Frauen sowie das Mixed-Doppel. (nih/sda)
Mutter von BVB-Jungstar Karetsas gibt Update
Beim Champions-League-Spiel gegen Villarreal sorgte Konstantinos Karetsas bei allen BVB-Fans für einen Schreckmoment. Nach weniger als einer halben Stunde griff sich der 18-jährige Grieche an die Brust, ging zu Boden und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Die Kreislaufbeschwerden seien wohl auf Dehydrierung zurückzuführen gewesen, erklärte seine Mutter nun der belgischen Zeitung Het Niewusblad. Karetsas konnte das Spital nun verlassen.

BVB-Sportdirektor Ole Book gab bereits am gestrigen Donnerstag ein Update. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen», erklärte Book. Prognosen werde es erst nach den weiterführenden Untersuchungen geben. «Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein.»

Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga am Samstag Aufsteiger Paderborn. Das Ziel wird der dritte Sieg im dritten Ligaspiel sein – auch ohne den Neuzugang von Genk. (nih)
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