Marc Marquez gewinnt den GP von San Marino in Misano vor seinem Bruder Alex und übernimmt die WM-Führung. Der bisherige Leader Jorge Martin wird nur Fünfter. Ducati-Fahrer Marquez und Martin weisen nach dem über 27 Runden ausgetragenen Rennen je 274 Punkte auf. Weil Marquez mehr Siege vorzuweisen hat, wird er als WM-Leader geführt.
Das Rennen hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Marco Bezzecchi, der ebenfalls auf den WM-Thron hätte steigen können, stürzte als Führender bereits in der ersten Runde. Dem Italiener rutschte in einer Kurve das Vorderrad weg, seine Aprilia schlitterte ins Kiesbett. Der Ausfall sollte auch Folgen für die italienischen Fans haben. Auf ihrem Terrain feierten die Spanier letztlich einen sechsfachen Sieg. (nih/sda)
Das Rennen hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Marco Bezzecchi, der ebenfalls auf den WM-Thron hätte steigen können, stürzte als Führender bereits in der ersten Runde. Dem Italiener rutschte in einer Kurve das Vorderrad weg, seine Aprilia schlitterte ins Kiesbett. Der Ausfall sollte auch Folgen für die italienischen Fans haben. Auf ihrem Terrain feierten die Spanier letztlich einen sechsfachen Sieg. (nih/sda)
EARLY EARLY DRAMA!— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026
BEZZECCHI HAS CRASHED OUT OF THE LEAD 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/WLIHTCc3oi