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Ironman in Nizza: Schweizer Triathletinnen holen WM-Silber und -Bronze

Schweizer Triathletinnen holen WM-Silber und -Bronze in Nizza

Die Schweizer Triathletinnen feiern an der Ironman-70.3-WM in Nizza einen doppelten Podesterfolg. Julie Derron gewinnt Silber, Alanis Siffert sichert sich hinter der überlegenen Amerikanerin Taylor Knibb Bronze.
12.09.2026, 12:4312.09.2026, 12:43

Derron machte vor allem auf der abschliessenden Laufstrecke viel Zeit gut. Dort war sie in 1:13:04 Stunden für den Halbmarathon klar die Schnellste. Die Olympia-Zweite von Paris 2024 hatte aber zuvor über die 90 km auf dem Rad und im Schwimmen entscheidend an Terrain eingebüsst, während Knibb mit einem Alleingang die Grundlage für ihren WM-Titel legte.

Triathlon, IRONMAN 70.3 World Championships, 14.12.2024 Julie Derron SUI Taupo Waikato Neuseeland *** Triathlon, IRONMAN 70 3 World Championships, 14 12 2024 Julie Derron SUI Taupo Waikato New Zealand ...
Archivbild: Julie Derron beim Ironman in Neuseeland, 2024. Bild: www.imago-images.de

Nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen erreichte die 30-jährige Zürcherin das Ziel nach 4:23:30 Stunden das Ziel. Auf Knibb fehlten ihr 4:06 Minuten.

Siffert, die praktisch gleich schnell wie Knibb schwamm, hatte auf dem Rad zunächst versucht, der Amerikanerin zu folgen, wobei Windschattenfahren nicht erlaubt ist. Dies gelang nicht. Gleichwohl war die Freiburgerin auch auf dem Rad klar schneller als Derron. Den Vorsprung von über drei Minuten auf ihre Teamkollegin konnte sie allerdings im Laufen nicht halten. Letztlich verpasste sie Silber um 1:40 Minuten.

Für Siffert bedeutete Platz 3 die erste Medaille an einer grossen Elite-Meisterschaft. Etwas mehr als einen Monat zuvor hatte sie bereits den prestigeträchtigen Challenge Roth gewonnen. (sda)

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