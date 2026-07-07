Nach über 100 Jahren ist die Nordische Kombination künftig nicht mehr Teil der Olympischen Winterspiele. Die IOC-Führung hat die Traditionssportart – die Kombination aus Skispringen und Langlauf – für die Spiele 2030 in den französischen Alpen aus dem Programm gestrichen.
Die Nordische Kombination war schon bei den ersten Winterspielen 1924 Teil des Programms, sah sich zuletzt jedoch viel Kritik ausgesetzt. Auch im vergangenen Februar in Mailand-Cortina waren die Frauen, die seit 2020 Weltcups austragen, nicht zugelassen. Zudem sei die Sportart international zu wenig verbreitet und generiere zu wenig Zuschaueraufmerksamkeit. (abu)
Die Nordische Kombination war schon bei den ersten Winterspielen 1924 Teil des Programms, sah sich zuletzt jedoch viel Kritik ausgesetzt. Auch im vergangenen Februar in Mailand-Cortina waren die Frauen, die seit 2020 Weltcups austragen, nicht zugelassen. Zudem sei die Sportart international zu wenig verbreitet und generiere zu wenig Zuschaueraufmerksamkeit. (abu)