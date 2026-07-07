hat den. Die mehrfache Olympiasiegerin schwamm diebei den Trials für die Pan-Pazifik-Meisterschaften inund überflügelte damit die, die den Rekord im Oktober 2009 – am Höhepunkt der «Shiny suit»-Ära – aufgestellt hatte. Die 19-jährige McIntosh hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin.«Als ich aufwuchs, war das der einzige Weltrekord, von dem ich dachte, ich würde ihn niemals brechen. Es vor heimischem Publikum zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes», sagte McIntosh glückselig. «Das bedeutet mir einfach alles, und ich bin völlig überwältigt.» (nih/sda/apa)