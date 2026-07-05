Folarin Balogun flog im Sechzehntelfinal vom Platz. Bild: keystone

Trump bedankt sich: Die FIFA begnadigt US-Stürmer Balogun ohne Begründung

Der USA-Stürmer Folarin Balogun sah im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte, darf im Achtelfinal gegen Belgien aber dennoch spielen. Eine Begründung dafür liefert die FIFA allerdings nicht.

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Die FIFA begnadigte Balogun. Die gemäss Reglement automatische Spielsperre wird auf ein Jahr Bewährung ausgesetzt. Der 25-jährige Angreifer der AS Monaco erzielte bislang drei WM-Tore für die USA.

Balogun prallte gegen Bosnien-Herzegowina in der 61. Minute mit Tarik Muharemovic zusammen und trat ihm (eher unabsichtlich) heftig auf den Knöchel. Der VAR schaltete sich ein, anschliessend entschied der brasilianische Referee Raphael Claus auf Rote Karte.

Balogun fliegt nach diesem Zweikampf vom Platz. Video: SRF

Eine Begründung für den überraschenden Entscheid, Balogun im Achtelfinal wieder spielen zu lassen, lieferte die FIFA noch nicht.

Sehr erfreut über die Aufhebung der Sperre ist US-Präsident Donald Trump. Auf seiner Plattform «Truth Social» schreibt Trump: «Vielen Dank an die FIFA, dass ihr das gemacht habt, was richtig ist und eine grosse Ungerechtigkeit wiedergutgemacht habt.» Nach der Roten Karte forderte US-Aussenminister Marco Rubio, dass die Sperre aufgehoben wird. Der freie US-Journalist Ben Jacobs berichtet, dass die US-Regierung sich direkt bei FIFA-Präsident Gianni Infantino meldete und eine Aufhebung der Sperre forderte. Der Weltfussballverband streitet dies ab.

Der Achtelfinal zwischen den USA und Belgien findet in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) in Seattle statt. Der Sieger dieser Partie trifft im Viertelfinal entweder auf Portugal oder Spanien. Das US-Team erreichte die Runde der letzten Acht zuletzt vor 24 Jahren. (riz/sda)