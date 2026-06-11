Den New York Knicks gelingt im vierten Finalspiel um den NBA-Titel ein historisches Comeback. Dem Traditionsklub fehlt gegen die San Antonio Spurs noch ein Sieg zum ersten Titel seit 53 Jahren.



Die Knicks haben das grösste Comeback in der Geschichte der NBA-Finals geschafft und stehen kurz vor ihrem dritten Titelgewinn nach 1970 und 1973. Das Team um Jalen Brunson drehte einen 29-Punkte-Rückstand und setzte sich in einem hochspannenden Spiel 107:106 durch.



OG Anunoby tippte 1,2 Sekunden vor dem Ende einen Rebound in den Korb und sorgte damit für die Entscheidung. Der letzte Wurf der Spurs verpasste sein Ziel. Die Knicks führen nun mit 3:1 Siegen und können bereits in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Texas den Meistertitel perfekt machen. (ram/sda/dpa)