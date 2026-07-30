Für das Schweizer Mountainbike-Team hat die Heim-EM in Monteceneri mit drei Medaillen stark begonnen. Im Short Track sicherte sich Sina Frei vor Landsfrau Alessandra Keller den Titel. Die beiden Schweizerinnen verwiesen die schwedische Weltcup-Leaderin Jenny Rissveds auf den 3. Platz.



Es sei fast wie ein Ausscheidungsrennen gewesen, sagte Siegerin Frei, die auf den 8,67 Kilometern Keller um vier und Rissveds um sieben Sekunden distanzierte. «Diese EM ist ein wichtiger Schritt als Vorbereitung für die WM (26. bis 30. August in Val di Sole)», sagte Frei. «Dass ich nun das Short-Track-Rennen gewinnen konnte, ist cool und gibt mir viel Zuversicht für den zweiten Saisonteil.»



Bei den Männern holte Dario Lillo Bronze. Die weiteren Medaillen sicherten sich der Brite Charlie Aldridge und der Italiener Juri Zanotti. (nih/sda)