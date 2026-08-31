Ein ehemaliger Schweizer Funktionär des österreichischen Bundesligisten Altach darf nicht mehr im Fussball arbeiten. Die FIFA-Disziplinarkammer sperrte ihn weltweit. Der Mann hatte zwischen 2018 und 2025 Spielerinnen in Umkleideräumen beim Umziehen und Duschen heimlich gefilmt und fotografiert.
«Dass die Sperre nun weltweit gilt, ist ein wichtiges Signal. Wer die Rechte von Spielerinnen schwerwiegend verletzt, kann sich den Konsequenzen nicht durch einen Wechsel ins Ausland entziehen», erklärte der Verantwortliche für Frauenfussball bei der österreichischen Spielervereinigung VdF. Bereits im Februar war der Suspendierte am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt und mit einer unbedingten Busse von 1200 Euro belegt worden. (ram/sda/apa)
«Dass die Sperre nun weltweit gilt, ist ein wichtiges Signal. Wer die Rechte von Spielerinnen schwerwiegend verletzt, kann sich den Konsequenzen nicht durch einen Wechsel ins Ausland entziehen», erklärte der Verantwortliche für Frauenfussball bei der österreichischen Spielervereinigung VdF. Bereits im Februar war der Suspendierte am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt und mit einer unbedingten Busse von 1200 Euro belegt worden. (ram/sda/apa)