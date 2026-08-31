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Sportnews-Ticker: Schweizer Grüsel-Funktionär weltweit gesperrt

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Schweizer Grüsel-Funktionär weltweit gesperrt +++ Scheffler scheffelt wie kein anderer

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
31.08.2026, 12:2331.08.2026, 12:23
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Schweizer Grüsel-Funktionär weltweit gesperrt
Ein ehemaliger Schweizer Funktionär des österreichischen Bundesligisten Altach darf nicht mehr im Fussball arbeiten. Die FIFA-Disziplinarkammer sperrte ihn weltweit. Der Mann hatte zwischen 2018 und 2025 Spielerinnen in Umkleideräumen beim Umziehen und Duschen heimlich gefilmt und fotografiert.

«Dass die Sperre nun weltweit gilt, ist ein wichtiges Signal. Wer die Rechte von Spielerinnen schwerwiegend verletzt, kann sich den Konsequenzen nicht durch einen Wechsel ins Ausland entziehen», erklärte der Verantwortliche für Frauenfussball bei der österreichischen Spielervereinigung VdF. Bereits im Februar war der Suspendierte am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt und mit einer unbedingten Busse von 1200 Euro belegt worden. (ram/sda/apa)
Spielerinnen gefilmt – Schweizer Ex-Schiri in Österreich verurteilt
Spielerinnen gefilmt – Schweizer Ex-Schiri in Österreich verurteilt
Widmer tritt aus Nati zurück
Mit 33 Jahren tritt Silvan Widmer aus dem Nationalteam zurück. Der Rechtsverteidiger kam in seiner Karriere auf 65 Einsätze für die Schweiz, in denen ihm fünf Tore gelangen. Insgesamt nahm er an vier Endrunden teil. (sda/con)

Die ausführliche Meldung:
«Es ist der richtige Moment» – Widmer tritt aus der Nati zurück
«Es ist der richtige Moment» – Widmer tritt aus der Nati zurück
Scheffler scheffelt wie kein anderer
Scottie Scheffler ist der neue Preisgeld-König auf der PGA Tour. Dank seinem Sieg an der Tour Championship in Atlanta übertrifft der Amerikaner die Marke von 130 Millionen Dollar.

Scheffler verdrängte Tiger Woods von der Spitze der Preisgeld-Rangliste. Für seinen Sieg beim Saisonfinale der PGA Tour in Atlanta nahm der 30-jährige Weltranglisten-Erste einen Scheck in Höhe von 10 Millionen Dollar entgegen. Damit nahm Scheffler in seiner Karriere bisher exakt 130'390'661 Dollar ein. Die Golf-Ikone Woods führte das Ranking fast 26 Jahre lang an. (ram/sda)
Mas lässt Spanien jubeln
Einen Tag, nachdem Tadej Pogacar die Vuelta verletzt aufgeben musste, liess ein Spanier die Heimfans jubeln. Enric Mas gewann eine schwere Bergetappe und baute den Vorsprung im Gesamtklassement aus. Drei Kilometer vor dem Ziel setzte sich Mas ab. Seiner Tempoverschärfung vermochte einzig der Brite Oscar Onley zu folgen. Fast 5000 Höhenmeter über 187 km und sechs Bergwertungen inklusive dem Schlussaufstieg nach Alto de Aitana waren zu überwinden.

Im Gesamtklassement baute Mas den Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic zwar auf 78 Sekunden aus, aber auch der Österreicher Felix Gall (1:39 Minuten zurück) und der Brite Oscar Onley (2:20 Min. zurück) dürfen sich alle Hoffnungen machen.

Von den Schweizer Fahrern fuhr Stefan Küng (32) vorne mit. Der Tudor-Fahrer erwischte eine 24 Mann starke Spitzengruppe, die das Renngeschehen lange prägte. (ram/sda)
video: srf
Kreuzbandriss bei neuem BVB-Star
Borussia Dortmund muss seinen Auftaktsieg in die neue Bundesliga-Saison teuer bezahlen. Der neu verpflichtete Grieche Giannis Konstantelias hat beim 2:0-Erfolg gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss erlitten.

Einen Tag nach der Partie sorgten Untersuchungen für diese Gewissheit. Konstantelias, der den zweiten Treffer des BVB erzielt hatte, wird somit monatelang ausfallen. (ram)
Marquez bleibt König in Aragon
MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) feierte beim Grand Prix von Aragon seinen achten Sieg und kämpfte sich so ins Titelrennen zurück. Der 33-jährige Spanier dominierte das Rennen nach einem schwachen Start souverän.

Marquez holte weitere 14 Punkte auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf, der sich mit Platz 5 zufrieden geben musste. Martin führt noch 19 Punkte vor Marquez. (ram/sda)
Messi trifft viermal für Inter Miami
Montreal mit dem Schweizer Noah Streit in der Startelf muss sich gegen Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer klar geschlagen geben. Die Mannschaft von Lionel Messi feierte eine 7:1-Sieg.

Der 39-jährige Argentinier erzielte von der 40. Minute bis in die Nachspielzeit vier der sieben Tore. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf für Montreal Fabian Herbers. Streit, der im Februar vom FC Basel in die MLS wechselte, lieferte den Assist. (ram/sda)
Sauter fehlt dem FCZ lange
Der FC Zürich muss zwei bis drei Monate auf Ilan Sauter verzichten. Der 25-jährige Verteidiger zog sich im Training einen Fussbruch zu, wie der Klub mitteilt. In den ersten fünf Saisonpartien stand Sauter viermal in der Startformation. (ram/sda)
Norris bis 2030 bei McLaren
Formel-1-Weltmeister Lando Norris bindet sich bis mindestens 2030 an das McLaren-Team. Der 26-jährige Brite verkündete seinen Entscheid in der Rennfabrik in Woking. Norris fährt seit 2019 für das englische Traditionsteam und hat bislang 163 Grand Prix bestritten, mehr als jeder andere Fahrer in der Geschichte von McLaren.

Zur Vertragsverlängerung erhielt Norris einen Formel-1-Rennwagen des Modells MCL39, mit dem er in der vergangenen Saison seinen ersten Titel erobert hatte. «McLaren ist mein Zuhause», sagte Norris, der zuletzt die Rennen in Ungarn und in den Niederlanden gewonnen hatte. (ram/sda/dpa)
Baumann rast zu WM-Silber
Downhill-Spezialistin Lisa Baumann hat erstmals eine WM-Medaille gewonnen. In Val di Sole klassierte sich die 25-jährige Neuenburgerin im 2. Rang. Gold ging an die Österreicherin Valentina Höll, die ihren fünften Titel in Folge feierte.

Sie spüre «alle Emotionen», sagte Baumann unter Tränen im Interview mit SRF. «Ich habe so viel dafür trainiert und bin so glücklich.» Der Schweizerin, die in der Vergangenheit oft mit ihrer Nervosität zu kämpfen hatte, gelang der volle Fokus auf ihre Fahrt – «und es hat geklappt.»

Bei den Männern hatte der einzige für den Final qualifizierte Schweizer Yannick Bächler wie erwartet nichts mit der Vergabe der Medaillen zu tun. Der 25-Jährige klassierte sich beim Sieg von Jackson Goldstone im 39. Rang. Eine Schweizer Erfolgsmeldung gab es schon am Vormittag. Raoul Schneeberger gewann im Rennen der Junioren den WM-Titel. (ram/sda)
Marc Marquez gewinnt den Sprint
Der Spanier Marc Marquez hat am Samstag in Alcañiz den MotoGP-Sprint vor seinem Bruder und Ducati-Markenkollegen Alex gewonnen. Rang drei ging an Marco Bezzecchi aus Italien.

Da WM-Leader Jorge Martin nicht über den 5. Rang hinauskam, holte Marc Marquez sieben Punkte auf und liegt nun noch 33 Punkte hinter seinem Landsmann.

Der Grand Prix von Aragonien findet am Sonntag statt. Bezzecchi startet vor dem siebenfachen Alcañiz-Gewinner Marc Marquez von der Pole Position. (lyn/sda/apa)
Ghiringhelli rudert zu WM-Bronze
Gut einen Monat nach EM-Bronze gewann Claire Ghiringhelli auch an der WM eine Medaille. Im Para-Einer ruderte die Schweizerin erneut auf den 3. Platz. Für die 48-jährige Tessinerin ist es die erste WM-Medaille. (ram/sda)
Schweizer Bronze an Ruder-WM
Salome Ulrich und Fabienne Schweizer gewinnen an der WM in Amsterdam Bronze. Es ist bei den Frauen die erste Schweizer Team-Medaille an Weltmeisterschaften. In den Zweikampf um Gold, den sich die Teams aus Irland und den Niederlanden lieferten, konnten Ulrich und Schweizer nicht eingreifen. Zu Bronze reichte es ihnen dafür locker - sie kamen mit grossem Abstand auf das polnische Duo ins Ziel. (cpf/sda)


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