Beim SCR Altach kam es zu einem Spanner-Skandal Bild: www.imago-images.de

Spielerinnen gefilmt – Schweizer Ex-Schiri in Österreich verurteilt

Mehr «Sport»

Ein ehemaliger Schweizer Spitzenschiedsrichter und Ex-Funktionär des Bundesligisten SCR Altach ist in Österreich verurteilt worden. Der Schweizer Staatsbürger hat Spielerinnen des österreichischen Klubs in der Garderobe und Dusche heimlich gefilmt. Das Urteil des Landgerichts Feldkirch belief sich auf sieben Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe in der Höhe von rund 1100 Schweizer Franken.

Das Gericht hob hervor, dass einige der gefilmten Sportlerinnen zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig gewesen seien. Diese Tatsache habe auch das Urteil noch einmal verschärft. Der Ex-Funktionär hat sich zudem dazu schuldig bekannt, im Darknet ein Abonnement für einen Streamingdienst mit kindesmissbräuchliche Handlungen, abgeschlossen zu haben.

Gemäss Recherchen des Blicks war der Schiedsrichter bis zur letzten Saison auch in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz gekommen.

Spielerinnen erhalten Schmerzensgeld

Während der Gerichtsverhandlung soll sich der Angeklagte reuig gezeigt haben und sich direkt bei den Opfern entschuldigt haben. Diese hätten aber betont, dass sie immer noch unter den Folgen der Tat leiden. Viele von ihnen würden sich in öffentlichen Duschen nicht mehr wohlfühlen.

«Altach wurde unser Zuhause, dieses Zuhause wurde von jemanden zerstört, von dem wir dachten, er wäre ein Teil dieser Familie», erklärten die Opfer in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Täter muss deshalb jedem Opfer nun auch ein Schmerzensgeld in der höhe von rund 600 Franken zahlen. Der frühere Altach-Funktionär bekannte sich schuldig. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräfitg, weil die Staatsanwaltschaft um Bedenkzeit gebeten hat. (abu)