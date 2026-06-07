Die Schweizer Equipe im Springreiten erwischt zum Abschluss des CSIO St. Gallen einen schwachen Tag. Einzig Pius Schwizer im Sattel von Jason qualifiziert sich für den zweiten Umgang der Top 12 und erreicht beim Sieg von Marcus Ehning Platz 12. Der 63-Jährige aus Oensingen nahm die Reprise bereits mit einem Handicap von vier Strafpunkten in Angriff. Schwizer schlug mit dem Wallach ein hohes Tempo an und wurde für das Risiko nicht belohnt. Zwei weitere Fehler kamen hinzu.
In der Pole-Position für den Sieg befand sich das fehlerlose Quartett aus dem ersten Umgang: Der Deutsche Marcus Ehning im Sattel von Coolio blieb wie die Österreicherin Katharina Rhomberg auf Colestus und die Deutsche Pia Reich auf Löwenherz ein zweites Mal fehlerfrei. Ehning war der schnellste dieses Trios, gewann seinen 35. Grand Prix auf Fünfsterne-Niveau und als 52-Jähriger zum dritten Mal in St. Gallen. (riz/sda)
In der Pole-Position für den Sieg befand sich das fehlerlose Quartett aus dem ersten Umgang: Der Deutsche Marcus Ehning im Sattel von Coolio blieb wie die Österreicherin Katharina Rhomberg auf Colestus und die Deutsche Pia Reich auf Löwenherz ein zweites Mal fehlerfrei. Ehning war der schnellste dieses Trios, gewann seinen 35. Grand Prix auf Fünfsterne-Niveau und als 52-Jähriger zum dritten Mal in St. Gallen. (riz/sda)