Die Schweiz wird an der Leichtathletik-EM in Birmingham mit einer Rekord-Delegation vertreten sein. Wie der Verband mitteilt, werden insgesamt 67 Athletinnen und Athleten in den Kampf um die Medaillen eingreifen. 2024 in Rom waren von Swiss Athletics noch 60 Sportlerinnen und Sportler selektioniert worden.
Im Aufgebot sind alle acht Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinner der EM vor zwei Jahren vertreten. (abu/sda)
Im Aufgebot sind alle acht Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinner der EM vor zwei Jahren vertreten. (abu/sda)