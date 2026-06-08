Diehaben in einem verrückten Spiel die Führung imzurückerobert. Sie gewinnen in der zweiten Verlängerungund liegen damit gegen diewiederin Führung.Die Hurricanes belohnten sich für eine eindrückliche Aufholjagd nicht. Sie hatten einenaufgeholt. Doch nach gut 25 Minuten Verlängerung setzten sich die Golden Knights schliesslich dank des Siegtreffers vondurch.hatte Vegas, bei dem der Schweizer Goaliewie zuletzt gewohnt auf der Tribüne Platz nehmen musste, im zweiten Drittel mit einem Hattrick – dem schnellsten in der Geschichte des Stanley Cups (30:42 zu 36:52) – in eine komfortable Position gebracht. Dazu verpasste der Kanadier zu Beginn des Schlussdrittels das 5:0, als er mit einem Penalty scheiterte.Das war der Startschuss zu Carolinas Aufholjagd. Die Hurricanes verkürzten den Rückstand innerhalb von nur 39 Sekunden auf 4:3, als in der 48. Minute drei Tore fielen (Martinook, Hall und Staal).glich die Partie dann in der 59. Minute in Überzahl aus – letztlich vergebens.Damit fehlen dem Team aus Las Vegas noch zwei Siege zum zweiten Triumph im Stanley Cup nach 2023. Am Dienstag tritt es ein weiteres Mal zuhause an. (sda/con)